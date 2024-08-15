الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قطر، تعلن TOD، المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجموعة beIN، عن عقد اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع منصة 1001 العراقية. ستوفر هذه الشراكة حقوق التوزيع الحصرية لباقات TOD في العراق، مما سيوسع نطاق وصولها وتفاعلها مع الجمهور المحلي. ستمنح هذه الشراكة حقوق التوزيع الحصرية لباقات TOD في العراق، مما يعزز بشكل كبير من مدى الوصول والتفاعل مع الجمهور في المنطقة.

ابتداءً من 15 أغسطس 2024، سيتمكن مشتركو 1001 من الاستفادة من عروض TOD المتميزة، بما في ذلك باقات TOD Mobile TOD و TOD 4K، من خلال خيار إضافي مجمع. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع مستخدمو TOD بمشاهدة جميع برامح beIN SPORTS الحصرية عبر تطبيق TOD. كما ستتولى 1001 إدارة توزيع المحتوى الرياضي والترفيهي من TOD بشكل حصري في القطاعات التجارية والشركات، بما في ذلك شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت.

وأوضح جون بول مكيرلي، نائب رئيس التسويق والمبيعات في TOD، قائلاً: "تتيح لنا شراكتنا مع 1001 تعزيز حضورنا في العراق وتلبية الطلب المتزايد على محتوى رياضي وترفيهي متميز. توفر منصتنا وصولاً غير مسبوق إلى الرياضات المباشرة والأفلام الضخمة وبرامج مخصصة للترفيه العائلي. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوسيع وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقديم تجربة مشاهدة استثنائية."

ومن جانبه، قال محسن خيرالدين غارسيا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1001: "نحن متحمسون للتعاون مع TOD، الرائدة في مجال بث الرياضات. هذه الشراكة تعزز عروض خدماتنا وتتماشى مع رؤيتنا في تقديم محتوى ترفيهي ورياضي عالي الجودة للجمهور العراقي. معاً، نعمل على تغيير مشهد الترفيه في العراق."

تلتزم TOD و 1001 بمحاربة القرصنة في المنطقة من خلال تقديم وصول سلس إلى محتوى عالي الجودة، مما يعزز تجربة المشاهدة لجمهور العراق. تجمع هذه الشراكة بين مكتبة 1001 الغنية بالمحتوى المحلي المخصص وعروض TOD الحية والمتميزة في الرياضة والترفيه، مما ينتج عنه حل ترفيهي شامل مصمم خصيصًا للمشاهدين في العراق. معًا، يهدفان إلى ضمان استمتاع الجماهير ببرامجهم المفضلة والفعاليات المباشرة دون أي تنازلات، مما يعزز أهمية خدمات البث القانونية في المشهد الرقمي.

عن TOD:

تم إطلاق TOD في يناير 2022، كمنصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم مكتبة واسعة تشمل الرياضات المتميزة، والمحتوى العربي، والتركي، والدولي، والانتاجات الأصلية.

تتصدر TOD مجال البث الرياضي عبر الإنترنت بحقوق حصرية لبث المباريات مباشرة من مختلف الفعاليات الرياضية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني، الدوري التركي الممتاز، الدوري الأوروبي، NBA، بطولة ONE Championship، كأس ديفيس، جولة ATP وجميع البطولات الأربع الكبرى من بين البارزين. مع ميزات مثل البث بجودة 4K و TOD 360 لتعزيز التفاعل مع المعجبين، TOD في طليعة تقديم تجربة محتوى شخصية ومتكاملة.

عن1001:

1001 هي المنصة القانونية الرائدة للبث في العراق، وتقدم مكتبة ضخمة من المحتوى المحلي والدولي المصمم لجمهور متنوع. باعتبارها خدمة OTT رائدة، توفر 1001 مجموعة شاملة من الأفلام والمسلسلات الحصرية والرياضات المباشرة والبرامج الدولية، مما يعزز مكانتها كخيار ترفيهي مفضل في العراق.

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