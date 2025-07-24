مسقط، سلطنة عُمان، شركة عالمية رائدة في قطاع الخدمات المالية، تسعد بأن تعلن عن توسيع نطاق خدماتها في سلطنة عُمان، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ProTrade Investments. وسيكون المكتب الجديد لشركة ProTrade في العاصمة مسقط - الواقع في الطابق الأول، مكتب رقم 1991، شارع الغبرة - المقر الرئيسي لهذا التعاون الاستراتيجي، حيث من المقرر افتتاحه رسميًا في 24 حزيران/يوليو 2025.

يشكّل هذا التوسّع خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام Tickmill الراسخ بتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات المتداولين في العالم العربي. ومن المقرر أن تتحول الشراكة الجديدة في مسقط؛ إلى مركز إقليمي لتقديم الدعم المحلي، والتدريب والخبرة؛ لتلبية احتياجات العملاء الطموحين في سلطنة عُمان والأسواق المجاورة.

كما يُعد التعاون مع ProTrade Investments - إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية في العالم العربي بخبرة تمتد لأكثر من 9 سنوات - أحد أبرز أوجه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين رؤيتين متقاربتين، تركزان على تقديم خدمات تداول أكثر ابتكارا تُلبي احتياجات العميل باعتبارها أولوية قصوى. وتتميّز ProTrade بتقديم دعم متواصل على مدار الساعة، واعتمادها نهجًا يستهدف تقديم حلول مالية مصمّمة بعناية، بقيادة خبير أسواق المال العالمية، أحمد الموسوي.

وفي تصريح له، أكد سودهانشو أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة Tickmill، بقوله "إن دخول السوق العُمانية لا يقتصر على كونه خطوة توسعية فحسب، بل يُعد محطة استراتيجية تعكس التزامنا طويل الأمد والمستمر تجاه العالم العربي". وتابع بقوله "يمثل هذا التوسع ترجمة عملية لرؤيتنا الرامية إلى تمكين المتداولين المحليين عبر توفير أدوات تعليمية متقدمة ودعم احترافي عالمي. ومن خلال شراكتنا مع ProTrade Investments، نجمع بين خبراتنا العالمية وفهم دقيق للسوق المحلي".

من جانبه، أشار، أحمد الموسوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ProTrade Investments، "بالطبع، سعداء بالتعاون مع Tickmill لتقديم مستوى جديد من الاحترافية والشفافية للمتداولين في سلطنة عُمان. وسيكون مركزنا المشترك في العاصمة مسقط، منصة موثوقة لكل من يسعى للوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال بيئة منظمة وآمنة".

تُعد Tickmill، التي تأسست عام 2014، واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال التداول، وتتميّز بسمعتها القوية في الشفافية والابتكار، إلى جانب التزامها الصارم بأعلى معايير حماية أموال العملاء. وتخضع الشركة لإشراف عدد من الهيئات الرقابية المرموقة؛ بما في ذلك هيئة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA). كما أنها معترف بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بصفتها مكتب تمثيل رسمي. ويستند نجاح Tickmill إلى فريق من المتداولين المحترفين الذين يمتلكون خبرات مهنية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ما يمنحها قاعدة قوية من المعرفة والرؤية الاستراتيجية في مختلف ظروف السوق.

من المقرر أن يشهد الافتتاح الرسمي في 24 حزيران يوليو فعالية إطلاق استثنائية، بحضور قيادات الشركتين، إلى جانب نخبة من الضيوف البارزين والشخصيات المؤثرة في مجتمع التداول المحلي.

لمزيد من المعلومات حول Tickmill وخدماتها المبتكرة، يرجى زيارة https://www.tickmill.com

حول Tickmill:

منذ انطلاقتها في عام 2014، نجحت Tickmill في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات التداول الإلكتروني على الساحة العالمية، بفضل التزامها المستمر بالجودة والشفافية وتقديم تجربة تداول عالية المستوى. وتخضع الشركة لتنظيم هيئات رقابية مرموقة، تشمل هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA)، إلى جانب اعترافها كمكتب تمثيلي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وتضع Tickmill سلامة أموال العملاء على رأس أولوياتها، مع الالتزام التام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. ويضم فريق العمل نخبة من المتداولين المحترفين الذين يمتلكون خبرات مهنية متراكمة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويتميّزون بسجل حافل من النجاحات في مختلف الأسواق المالية العالمية، بدءًا من آسيا وصولًا إلى أمريكا الجنوبية.

-انتهى-

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