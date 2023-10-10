المنامة، البحرين: يسرّ The Family Office، الشركة الرائدة لإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، أن تُعلن عن شراكة جديدة مع Playbook، وهي منصّة تحويليّة للمرأة، لمساعدة رائدات الأعمال والموظفات المحترفات من النساء على اكتساب الثقة والمهارات الماليّة اللازمة للنجاح والازدهار في الاقتصاد.

انطلاقاً من حرصها على تعزيز النمو الوظيفي والأمن المالي للمرأة في المنطقة، تعاونت The Family Office مع Playbook كراعٍ ذهبي لسلسلة فعاليّاتها الرئيسيّة في دبي والرياض. تلعب الشركة من خلال هذا التعاوندوراً مهمّاً في ضمان حصول المرأة على فرصة الازدهار ماليّاً عبر تمكينها من تحقيق استقلاليّتها الماليّة وخلق مستقبل آمن لنفسها.

يهدف هذا التعاون أيضاً إلى تسريع نموّ المرأة ونجاحها في المنطقة بغضّ النظر عن خبرتها السابقة أو مهنتها، بالإضافة إلى منحها فرصة اكتساب مهارات ومعارف قيّمة في مجال الإدارة الماليّة والتخطيط للمدى الطويل ومراكمة الثروة.

لطالما كانت The Family Office داعمة قويّة لتمكين المرأة في القطاع المالي من خلال رعايتها لمبادرات كثيرة تستهدف النساء في المنطقة. وتدعم الشركة أيضاً جيل الشباب عموماً والشابات خصوصاً من خلال برنامجها للمحترفين الشباب عبر دعوة الخريجين لدخول عالم الأعمال والتدرب في مختلف أقسام الشركة. وتميّزت المنصة التعليمية الرقميّة The Family Office Academy بأن عدد النساء المسجلات فيها بلغ ضعف عدد الرجال المسجلين.

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لمحة عن The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين ودبي وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في السعودية، وتُقدّم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.