أعلنت The Family Office، الشركة الرائدة في مجال إدارة الثروات في الخليج، عن إطلاق أحدث أدواتها الرقمية FinancialGoal.com في مركز دبي المالي العالمي. وصُمّمت هذه الأداة المبتكرة لدعم المستثمرين في تحديد أهدافهم المالية وتحقيقها عبر إستراتيجيات استثمارية مخصّصة تقوم على فرص الأسواق الخاصّة.

في ظلّ التسارع في التحوّلات الاقتصادية وتزايد تعقيد المشهد الاستثماري العالمي، يبحث العديد من المستثمرين في الإمارات عن إستراتيجيات منظّمة وطويلة الأمد تتيح لهم حماية ثرواتهم وتنميتها. وهنا يأتي دور منصّة Financial Goal التي تقدّم تجربة رقمية متكاملة تسمح للمستخدمين بتحديد أهدافهم بوضوح، سواء تعلّق الأمر بالتخطيط للتقاعد أو تمويل تعليم الأبناء أو ترك إرثٍ مستدام. تتيح المنصّة أيضاً تصوّر سيناريوهات مالية مختلفة ووضع خطط استثمارية مخصّصة تتماشى مع تطلّعاتهم.

تشمل أبرز مزايا Financial Goal ما يلي:

تحديد الأهداف المالية: يمكنكم تحديد أهداف مالية متوسطة وطويلة الأجل بناءً على تطلّعاتكم الشخصيّة والعائلية.

تصوّر سيناريوهات مالية مختلفة: يإدخال تفاصيل كالدخل والأصول والالتزامات، يمكنكم تصوّر نتائج مستقبلية مختلفة وفهم كيفيّة تحقيق أهدافكم بشكلٍ أفضل.

وضع خطط استثمارية مخصّصة: بالتعاون مع المستشارين الماليين في The Family Office ، يمكنكم تطوير استراتيجيّات مخصّصة تعتمد على استثمارات منوّعة في الأسواق الخاصّة كالأسهم الخاصّة والائتمان الخاصّ والعقارات.

علّق غبريال أركتنجي، الرئيس التنفيذي لشركة The Family Office Company B.S.C. (c), (DIFC Branch)، على إطلاق المنصّة في الإمارات قائلاً: "في سوق متطوّر وسريع التغيّر كالإمارات، أصبح المستثمرون يبحثون بشكلٍ متزايد عن الوضوح وقدر أكبر من التحكّم على صعيد التخطيط المالي. وتُعدّ Financial Goal الحلّ المثالي لوضع إستراتيجيات استثمارية منظّمة ومرنة وطويلة الأمد، ترتكز على الأسواق الخاصّة. فهي تمكّن الأفراد والعائلات من تحويل الأهداف إلى خطط قابلة للتحقيق، بدعم من الخبرة والخصوصية التي لطالما ميّزت The Family Office".

لاستكشاف كامل مزايا المنصة والبدء في وضع خطتكم المالية المخصّصة، زوروا: https://financialgoal.com/ar

لمحة عن The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين ودبي ومكتبها لإدارة الثروات The Family Office International Investment Company في الرياض ومكتبها للاستشارات الاستثمارية في الكويت شركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية لرقابة كل من مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وهيئة أسواق المال في الكويت، وتقدم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

