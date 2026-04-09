دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مركز التميز الذهني والبدني، التابع لموانئ دبي العالمية، عن إطلاق “The Clinic” كخدمة طبية جديدة، تهدف إلى تقديم نموذج مختلف لكيفية حصول الأفراد والعائلات على الرعاية الصحية اليومية في دبي، من خلال تجربة أكثر سلاسة وتكاملًا.

تم تطوير “The Clinic” استجابةً للطلب المتزايد على رعاية صحية أكثر تخصيصًا وسهولة في الوصول ومترابطة، حيث تقدم خدمات طبية متقدمة في الرعاية الأولية بإشراف أطباء أسرة ذوي خبرة، مع التركيز على استمرارية الرعاية، والدقة السريرية، وإدارة الصحة على المدى الطويل.

وفي وقت تتسم فيه أنظمة الرعاية الصحية بطول فترات الانتظار وتجزؤ مسارات العلاج، يقدّم “The Clinic” نهجًا أكثر دقة وتنظيمًا، حيث تكون الاستشارات غير مستعجلة، والرعاية مصممة وفق احتياجات كل فرد، مع إمكانية وصول مباشرة وسريعة.

الرعاية الأولية… بمفهوم أكثر تطورًا

يقدّم “The Clinic” مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية الأولية، تشمل التعامل مع الحالات الحادة واليومية، وإدارة الأمراض المزمنة، والرعاية الوقائية، وذلك ضمن بيئة سريرية خاصة وهادئة تعكس مستوىً عاليًا من الجودة والراحة.

وتتميّز هذه الخدمة بكونها مدمجة بالكامل ضمن مركز التميز الذهني والبدني، ما يتيح وصولًا سلسًا إلى خدمات التشخيص المتقدمة، والتصوير الطبي، والخبرات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى برامج يقودها أطباء متخصصون.

ويضمن هذا النموذج المتكامل حصول العملاء على مستوى أعلى من الدقة السريرية واستمرارية الرعاية، بما يتجاوز ما هو متاح في نماذج الرعاية الأولية التقليدية.

نموذج رعاية متكامل ومواكب للمستقبل

من خلال دمج الرعاية الأولية ضمن منظومة أوسع من الطب المتقدم، يدعم “The Clinic” نهجًا أكثر استباقية وتنسيقًا في إدارة الصحة، سواء في التعامل مع الحالات الطبية المستمرة أو الحفاظ على الصحة والأداء على المدى الطويل.

كما يمكن للعملاء الانتقال بسلاسة بين خدمات الرعاية الأولية والخدمات التخصصية ضمن موقع واحد، ما يسهم في تقليل التأخير، وتحسين النتائج، وتعزيز تجربة الرعاية الصحية بشكل عام.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال الدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لمركز التميز الذهني والبدني التابع لموانئ دبي العالمية:

"ينبغي أن تكون تجربة الرعاية الصحية بسيطة وسلسة ومطمئنة، إلا أنها في كثير من الأحيان بعيدة عن ذلك. ومن خلال “The Clinic”، سعينا إلى تقديم تجربة رعاية أولية تعكس المعايير التي يتوقعها الأفراد في مختلف جوانب حياتهم — تجربة سهلة الوصول، مدروسة بعناية، ومترابطة بشكل فعّال.

ومن خلال دمج الرعاية الأولية ضمن مركز التميز الذهني والبدني، أصبح بإمكاننا تقديم نموذج مختلف جوهريًا، حيث يستفيد العملاء ليس فقط من خبرة أطباء الأسرة، بل أيضًا من الوصول الفوري إلى أحدث تقنيات التشخيص وفريق طبي متعدد التخصصات يعمل بشكل متكامل لتقديم رعاية شخصية حقيقية."

