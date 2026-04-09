سان فرانسيسكو، أعلنت Propeller، شركة رأس المال الجريء المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن انطلاق الدفعة الأولى من برنامجها السنوي Kernel Camp في وادي السيليكون. وقد وصلت خمس شركات ناشئة من تونس والمغرب والأردن ومصر إلى سان فرانسيسكو لبدء رحلة مكثفة تمتد لثمانية أسابيع، تهدف إلى دمج المبتكرين العرب في منظومة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية.

وعلى الرغم من وفرة المواهب التقنية في العالم العربي، إلا أن رواد الأعمال لطالما واجهوا تحديات في الوصول إلى الخبراء والمستثمرين في وادي السيليكون. ويأتي برنامج Kernel Camp لسد هذه الفجوة، وذلك من خلال إتاحة التواجد الفعلي هناك، وإشراك المؤسسين في الحوارات والمجموعات التي ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم.

تضم الدفعة الأولى شركات تعمل في مجالات حيوية مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أدوات البرمجة، والأمن السيبراني، وهي: OORB (تونس) منصة سحابية لتطوير واختبار مشاريع الروبوتات عبر المتصفح، وTechbible (المغرب) أداة ذكية لإدارة موارد الذكاء الاصطناعي ومراقبة الإنفاق على البرمجيات، وFirstflow (الأردن) منصة لتحليل وتسهيل دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وNexguards (مصر) منصة لمحاكاة الهجمات السيبرانية ورفع الوعي الأمني، وFlowbrave (المغرب) منصة لتحويل العمليات الإدارية إلى مسارات عمل ذكية يقودها الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، صرّح زيد الفرخ، المؤسس والشريك الإداري في Propeller: "برنامج Kernel Camp هو تجسيد لإيماننا بالمواهب الاستثنائية في منطقتنا. وصول هذه المجموعة إلى وادي السيليكون هو محطة هامة كنا نخطط لها منذ إطلاق صندوقنا الاستثماري الثالث. يمتلك هؤلاء المؤسسون كفاءة تقنية عالية، ووجودهم في هذه البيئة سيحفزهم على البناء بشكل أسرع والتفكير على نطاق أوسع."

وأضاف هاني عزام، الشريك في Propeller: "العمل الجماعي هو سر النجاح؛ فهؤلاء المؤسسون لم يقطعوا كل هذه المسافة للتعلّم فحسب، بل ليكونوا جزءاً من نسيج الابتكار العالمي. هدفنا هو بناء منظومة تجمع بين العمق التقني والعلاقات الدولية، ونحن نؤمن أن هؤلاء المبتكرين هم من سيحدد شكل مساهمة المنطقة العربية في قطاع التقنيات العميقة في العالم خلال العقد القادم."

تم إطلاق برنامج Kernel Camp في ديسمبر 2025 كركيزة أساسية لاستراتيجية Propeller في الربط بين الأسواق. ويستهدف البرنامج المؤسسين الذين يمتلكون نماذج عمل جاهزة وقابلة للتوسع. وتوفر المبادرة إقامة كاملة، وورش عمل تخصصية، وجلسات توجيهية مع خبراء عالميين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لكبرى شركات التقنية وصناديق الاستثمار في كاليفورنيا.

من المقرر أن تختتم الشركات رحلتها في مايو 2026 بـ "يوم عرض المشاريع" أمام مجموعة من المستثمرين والخبراء في وادي السيليكون. ويمكن للمهتمين بالتواصل مع الشركات الناشئة زيارة الموقع الإلكتروني: https://propellerinc.me/kernel-camp-partners-investors.

نبذة عن Propeller:

تأسست عام 2017، وهي شركة استثمار جريء عالمية تركز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأدوات المطورين. تعمل الشركة من مكاتبها في عمان والرياض وبوسطن ووادي السيليكون، وقد أطلقت مؤخرًا صندوقها الثالث بقيمة 50 مليون دولار لدعم الابتكار العابر للحدود.

