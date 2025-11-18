القاهرة: أعلنت أورا ديفلوبرز إيجيبت عن تعاون جديد واستثنائي مع علامة Armani/Casa العالمية من خلال إطلاق مشروع The 25 Furnished by Armani/Casa. يضم المشروع مجموعة محدودة من 25 فيلا فاخرة مطلة على البحر داخل سيلڤرساندس الساحل الشمالي، ليقدّم مفهومًا جديدًا للحياة الراقية التي تجمع بين الفخامة الهادئة وجمال الطبيعة الساحلية.

يجمع هذا التعاون بين خبرة أورا ديفلوبرز إيجيبت في تطوير وجهات فاخرة ذات رؤية معاصرة، وبين التصميم الإيطالي الأنيق الذي تشتهر به Armani/Casa، ليقدما معًا تجربة معيشية استثنائية تعيد تعريف معنى الرفاهية على الساحل الشمالي. كما يعزز المشروع مكانة المنطقة كوجهة عالمية للاستثمار والسكن الفاخر بفضل موقعها المميز بين أوروبا والخليج، وسحر شواطئها الطبيعية، وفرادتها في التصميم والتجربة.

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز: "تعد مصر واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستقطب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويشهد القطاع السكني، وخاصة المشروعات التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، نموًا متسارعًا جعله أحد أبرز محركات الاستثمار في السوق العقاري. فهذه المشروعات تتميز بتصميمات استثنائية، ومستويات خدمة رفيعة، وقيمة طويلة الأمد مدعومة بثقة العلامات العالمية المرموقة."

وأضاف: "يجسد مشروع The 25 فلسفتنا في إنشاء وجهات مميزة تجمع بين الفن والراحة وجمال التصميم العالمي. ويعكس تعاوننا مع Armani/Casa التزامنا بإعادة تعريف مفهوم الرفاهية في مصر من خلال التصميم المدروس والعناية بالتفاصيل. ويعد المشروع معلمًا بارزًا داخل سيلڤرساندس الساحل الشمالي، ويوفر فرصة حصرية لامتلاك فيلا تجمع بين الخصوصية والأناقة والعملية المتكاملة."

تتميز فلل المشروع بتصميم معماري راقٍ يمنح أقصى درجات الخصوصية ويكشف عن إطلالات بانورامية خلابة على البحر والمناظر الطبيعية المحيطة. تنفتح المساحات الداخلية بانسيابية على الطبيعة لتغمرها الإضاءة الطبيعية، بينما تضيف التراسات الواسعة وحمامات السباحة الخاصة لمسة من الهدوء والرقي تعكس أجواء الحياة الساحلية الراقية. أما التصاميم الداخلية، فقد توازنَت بانسجام بين الضوء والحركة والخصوصية، لتجسّد فلسفة العلامة في الفخامة الهادئة والتفاصيل الراقية.

ويأتي إطلاق The 25 استمرارًا للتعاون الناجح بين مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت وArmani/Casa بعد مشروع Casa D’OR في زد الشيخ زايد، ليقدم هذه المرة أرقى صور هذا التعاون من خلال نقل أناقة أسلوب المدينة الذي تشتهر به العلامة إلى تجربة سكنية هادئة على البحر.

يقع المشروع في موقع متميز على الواجهة الشاطئية الأولى داخل سيلڤرساندس، حيث يستمتع المقيمون بإطلالة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من المرافق العالمية، تشمل مطاعم راقية، وممرات طبيعية خلابة، وناديين اجتماعيين متكاملين.

ويمتد مشروع سيلڤرساندس الساحل الشمالي، الوجهة الساحلية الرائدة لمجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت، على مساحة 724 فدانًا بواجهة شاطئية بطول 1.4 كيلومتر وإطلالة مباشرة على سيدي حنيش عند الكيلو 243. وفي قلب هذا المشهد الفريد، يبرز مشروع The 25 Furnished by Armani/Casa كتحفة تصميمية تجمع بين الحرفية الإيطالية وروح البحر المتوسط، ليمنح فرصة استثنائية لامتلاك واحدة من 25 فيلا حصرية تجمع بين الفن والأناقة والتفرد.

عن مجموعة أورا ديفلوبرز:

تمتلك "أورا ديفلوبرز" سجلاً حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة وذلك في العديد من الأسواق مثل الامارات العربية المتحدة والعراق واليونان وقبرص وغرينادا وباكستان ومصر. وتتميز مشروعات "أورا" بالأجواء النابضة بالحياة التي توفر متعة الحياة الحضرية لمجتمع عصري يتيح الفرصة للجميع ويقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.

دخلت مجموعة "أورا ديفلوبرز" السوق المصري في عام 2018، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية فريدة لتسخير جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ. تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية فى شرق وغرب القاهرة (زد الشيخ زايد، زد إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا ايست)، بالإضافة الى مشروع سيلڤر ساندس الساحل الشمالي Silversands North Coast)).

