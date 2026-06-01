دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم شركة Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB)، الشركة المتخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، عن التوفر العام لـ Tenable Hexa AI، محرك الذكاء الاصطناعي القائم على الوكيل لمنصة إدارة التعرض للمخاطر Tenable One. إن Tenable Hexa AI، عبارة عن نظام ذكاء اصطناعي معتمد على الوكلاء متطور للأمن الإلكتروني، مُجهز بميزات استنتاج متعددة الخطوات ودعم بروتوكول سياق النموذج (MCP)، مما يسمح ببناء وكلاء مخصصين وسير عمل يسرّع وتيرة تقليل المخاطر بسرعة الآلة.

تُسرّع النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ونماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل Mythos Preview من Anthropic، وتيرة اكتشاف الثغرات الأمنية غير المعروفة من قبل بنطاق غير مسبوق، مما يتجاوز بشكل كبير سير عمل الأمن اليدوي ويترك المؤسسات عرضة للمخاطر بشكل خطير. يفي Tenable Hexa AI بوعود إدارة التعرض للمخاطر من خلال سد الفجوة الحرجة بين اكتشاف الثغرات الأمنية ومعالجتها. حيث يعمل على أتمتة عمليات سير عمل الأمن المعقدة لوضع المخاطر في سياقها الصحيح وتحديد أولوياتها، مما يُمكّن فرق الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة على نطاق واسع. ونظرًا لأن النماذج المتطورة تُقلص زمن اكتشاف الثغرات الأمنية من أشهر إلى دقائق، تحتاج المؤسسات إلى أنظمة مؤقتة قادرة على تقليل التعرض للمخاطر بنفس السرعة.

يستفيد Tenable Hexa AI من نسيج بيانات التعرض للمخاطر، الذي يُعد المستودع الأكثر شمولاً في القطاع لبيانات وسياق التعرض للمخاطر، لتحويل البيانات التقنية المتفرقة إلى معلومات تحليلية ذات أولوية تتماشى مع أهداف الأعمال، مع توفير معالجة مؤتمتة شاملة عبر كامل سطح الهجوم. وبصفته طبقة تنسيق متكاملة، يتصل Tenable Hexa AI مباشرةً بأدوات الأمن وتكنولوجيا المعلومات الحالية، مما يُمكّن الفرق من استخدام وكلاء Tenable أو بناء ونشر وكلاء مُخصصين. ويتيح ذلك للمؤسسات أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية، بدءًا من مرحلة اكتشاف الثغرات وصولاً إلى معالجتها.

تتضمن الميزات الجديدة لـ Tenable Hexa AI ما يلي:

الاستنتاج المتقدم متعدد الخطوات: يُنفذ Tenable Hexa AI مسارات عمل معقدة وشاملة تغطي أسطح المخاطر الحديثة بطلب واحد، دون حاجة الممارسين إلى تجميع السياق يدويًا عبر أدوات متعددة.

عمليات سير عمل مؤتمتة للمعالجة: يُنسق Tenable Hexa AI مسارات عمل المعالجة تلقائيًا، عبر إنشاء التذاكر وتوجيهها، وإنشاء سياسات مُخصصة، وإصدار تقارير جاهزة للتدقيق والمراجعة، مما يُمكّن فرق الأمن من الاستجابة السريعة لكل حالة تعرض حرج للمخاطر.

رؤى شاملة لمسارات التعرض للمخاطر: يُمكن للمسؤولين الاستعلام عن بيئاتهم من خلال سمات الهوية — مثل حسابات الخدمة، والمستخدمين ذوي الصلاحيات، ومجموعات Active Directory — للكشف عن مسارات التعرض للمخاطر التي قد تغفل عنها عمليات جرد الأصول التقليدية. كما يوفر Tenable Hexa AI أيضًا مساعدة موجهة لعمليات ضبط مستشعر Active Directory المعقدة.

"يقول إريك دوير، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة تينابل: "إن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون دون توفر ضوابط وأطر الحماية الصحيحة قد يتصرفون بشكل غير متوقع، أو يفتقرون للمرونة، أو يُشكلون خطرًا في بيئات العمل الحقيقية للمؤسسات". "وهنا تبرز قيمة Tenable Hexa AI الحقيقية. يمثل هذا المحرك قوة الذكاء الاصطناعي الوكيل المخصص للمؤسسات، حيث يدعم العمليات عبر مجالات متعددة مع الالتزام بمعايير الثقة الشاملة. يوفر النظام الهياكل التنظيمية والضوابط الرقابية الضرورية للنماذج المتقدمة، بما يضمن استقرار الأداء وسلامة التنفيذ على مستوى المؤسسة. ولا يقتصر دوره على اقتراح الخطوة التالية فحسب، بل يُنسق سير العمل بالكامل للقضاء على المخاطر قبل استغلالها، مع توفير الضوابط الأمنية التي تجعل من هذا الاستقلال الذاتي أمرًا يمكن للمؤسسات الوثوق به فعليًا.

ولتوفير الثقة التي يمكن التحقق منها والمطلوبة في بيئات الإنتاج، يعمل Tenable Hexa AI ضمن إطار عمل وكيل متكامل، مما يوفر لفرق الأمن الرؤية المستمرة، والضوابط الأمنية، والقدرة الصارمة على التدقيق اللازمة لأتمتة إدارة التعرض للمخاطر بثقة وعلى نطاق واسع.

يتوفر Tenable Hexa AI لجميع عملاء Tenable One Foundation وTenable One Advanced. يتوفر المزيد من التفاصيل حول نموذج الأسعار المرن من Tenable على: https://ar.tenable.com/press-releases/tenable-accelerates-exposure-management-adoption-with-new-flexible-pricing-for-the-ai-era

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول Tenable Hexa AI على: http://ar.tenable.com/products/tenable-one/capabilities/hexa-ai

نبذة عن Tenable

Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف وإنهاء ثغرات الأمن الإلكتروني التي تؤثر سلبًا على قيمة الأعمال وسمعتها والثقة بها. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد الرؤية والنظرة والعمل في مجال الأمن على نحوٍ جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات، بدايةً من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومرورًا ببيئات السحابة، ووصولًا إلى البنية التحتية الحيوية، وجميع النطاقات الوسيطة بينها. ومن خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تعمل شركة Tenable على تقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال لأكثر من 40000 عميل حول العالم. تعرف على المزيد على https://ar.tenable.com.

