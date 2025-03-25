جرى توقيع الاتفاقية مع شركة Middle East Task Company (METCO) لتوفير أنظمة المراقبة LVSS المثبتة على الشاحنات الخفيفة، والتي تجمع بين أجهزة الرادار المتقدمة وتكنولوجيا التصوير الحراري بعيد المدى

الرياض، المملكة العربية السعودية--(BUSINESS WIRE/AETOSWire)-- وقَّعت شركة Teledyne FLIR Defense التابعة لشركة Teledyne Technologies Incorporated (بورصة نيويورك: TDY) عقدًا بقيمة 7.8 ملايين دولار أمريكي مع شركة Middle East Task Company (METCO) لتوفير أنظمة LVSS من الجيل التالي (أنظمة مراقبة مثبتة على المركبات الخفيفة) لجهة عسكرية بارزة في المملكة العربية السعودية. تتضمن الاتفاقية أيضًا توفير معدات دعم المهمات والتدريب على استخدامها. ولم يتم الإفصاح عن الكميات.

يوفر نظام FLIR Defense LVSS™‎ إحدى أكثر تقنيات المراقبة المتنقلة تطورًا وتكاملاً، حيث يتم تثبيته بالكامل في صندوق الشاحنة الخفيفة، ويتميز النظام بكاميرا التصوير الحراري بعيدة المدى TacFLIR® 380HD التابعة للشركة، بالإضافة إلى رادار Ranger® R20SS القادر على تتبع ما يصل إلى 500 هدف في آنٍ واحد ضمن نطاق يتجاوز 10 أميال، أي (16 كيلومترًا)، ويمكن لمشغل واحد تفعيل وتشغيل صاري النظام البالغ طوله 16 قدمًا من مقصورة الشاحنة في أقل من 30 ثانية.

جرى تصميم نظام LVSS للمهمات التي تتطلب توفر عناصر السرعة، والتنقل السلس، والمرونة، فهو مثالي لحماية البنية التحتية، والقواعد، والأفراد من التهديدات الجوية والبرية.

صرح Stan Crawford، المدير الأول لقسم تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط في شركة Teledyne FLIR Defense، قائلاً: "يحدونا بالغ الشرف إزاء التعاون مع شركة METCO في إطار دعم الجهة العسكرية البارزة في مهمتها الحيوية المتمثلة في حماية الوطن". "تعتمد منصة LVSS على التقنيات الرائدة التي برعت في تقديمها شركة FLIR Defense لعقود، والتي جرى تفعيلها بنجاح في كل أنحاء العالم، ما ساعد العملاء على تأمين حدودهم ومنشأتهم الحيوية وسواحلهم من التهديدات على مدار الساعة، ليلاً ونهارًا."

تعمل شركة METCO، بالتعاون مع شركة Teledyne FLIR Defense والهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) على وضع خطة لتفعيل هذه التقنيات. ومن المتوقع أن يتم تسليم أنظمة LVSS بحلول عام 2025.

نبذة عن شركة Teledyne FLIR Defense

تقدم شركة Teledyne FLIR Defense تكنولوجيا وأنظمة متقدمة وحيوية منذ أكثر من 45 عامًا، إذ تلعب منتجاتنا دورًا حيويًا في مواجهة أبرز التحديات العسكرية والأمنية والسلامة العامة في العالم. فنحن الشركة الرائدة عالميًا في مجال التصوير الحراري، إذ ينصب تركيزنا على تصميم وبناء أجهزة استشعار ومراقبة متطورة فاعلة في المجالات الجوية والبرية والبحرية. إضافةً إلى ذلك، نعمل على تطوير المنصات الجوية والأرضية غير المأهولة الأكثر فعالية وموثوقية، فضلاً عن أجهزة الاستشعار الذكية المستخدمة للكشف عن المواد الكيميائية والمواد البيولوجية والإشعاعات والمتفجرات. نحن في شركة FLIR Defense، نجمع هذه الخبرات في بوتقة واحدة لتقديم حلول تمكننا من اتخاذ القرارات الحاسمة والحفاظ على أمان عالمنا من أي تهديد في أي مكان.

نبذة عن شركة Teledyne Technologies

تعد Teledyne Technologies شركة رائدة في مجال توفير منتجات وبرمجيات التصوير الرقمي، بالإضافة إلى الأجهزة الدقيقة والإلكترونيات المتخصصة في مجالي الطيران والدفاع، والأنظمة الهندسية المتطورة. تنتشر أعمال Teledyne بصورة أساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا الغربية والشمالية.

نبذة عن Middle East Tasks Company (METCO)

تعد METCO شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول الأمن والدفاع والطيران المتقدمة، إذ ينصب تخصصها على أنظمة الفحص بالأشعة السينية، والحلول التكاملية المصممة حسب الطلب، والخدمات الهندسية وخدمات التوريد والتشييد (EPC). تنتشر أعمال شركة METCO في المدن السعودية الكبرى وتُسجل حضورها العالمي في مصر ودبي والبحرين وشمال إفريقيا، حيث تمد جسور التعاون مع الشركات العالمية لتعزيز آليات السلامة والبنية التحتية في المنطقة. هذا، وتفخر شركة FLIR بشراكتها الإقليمية مع شركة METCO، إذ تعملان معًا على توفير حلول أمنية متطورة.

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