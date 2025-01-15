المدينة، الدولة: مع جولة ناجحة من التمويل، كشفت شركة ومنصة Teammates.ai (منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز إنتاجية البشر المعروفة سابقاً باسم Uktob.ai)، عن انطلاقتها الرسمية الجديدة المنبثقة من تحولها الاستراتيجي النوعي، والتي تتصدر معها موقع الريادة وقيادة التغيير الجوهري في طريقة عمل الشركات وأداء الأعمال من خلال ما تقوم به وتقدمه.

وتستهدف الانطلاقة الجديدة لـ Teammates.ai إتاحة حلول ذكاء اصطناعي متقدمة للقطاع المؤسسي، وتوسيع مجموعة حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي" التي تطورها بالاعتماد على خبرتها التراكمية في هذا المجال، والتي تقدم عبرها خدمة الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعمل كأدوات تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام وتولي وظائف عمل بالكامل لدى الشركات الساعية للتحول الرقمي وتغيير أساليب أداء عملياتها التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة كامتداد طبيعي لما قامت به الشركة سابقاً، حيث كانت قد قدمت في عام 2024 أول مسؤولة خدمة عملاء افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، "راية"، مع قدرات عالية مكنتها من أداء وظائف عدة بما فيها إجراء المكالمات الصوتية، وإدارة البريد الوارد، في إطار من التكامل السلس مع البرمجيات لدعم جميع جوانب خدمة العملاء بفعالية.

ومع تبنيها لنهج التحول الاستراتيجي وكجزء منه، تطلق الشركة أول مسؤول افتراضي متخصص في عمليات المبيعات الداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع واجهة مستخدم سهلة وبسيطة. وفي إطار التحول وتعزيزاً له، حرصت الشركة على إثراء اللقدرات اللغوية التي تتميز بها مختلف حلولها التي تدعم 50 لغة بما فيها اللغة العربية، وذلك من خلال معالجة التنوع الكبير في اللغة العربية المحكية مع ميزة فهم لهجات المنطقة العربية والتحدث بها، الأمر الذي يعد ابتكاراً وإنجازاً استثنائياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى هذا الشأن، عبّر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ومنصة Teammates.ai، كريم عياد، عن سعادته بانطلاقة الشركة الجديدة بما تنطوي عليه من خدمات، قائلاً: "يمثل تغيير علامتنا وإطلاق العلامة الجديدة Teammates.ai نقطة تحول نوعي ومحوري في رحلتنا نحو إعادة تشكيل الطريقة التي تستفيد بها الشركات من حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل؛ إذ أن خدمة "راية" وخدمة إدارة عمليات المبيعات الداخلية التي أطلقناها مؤخراً، ما هي إلا البداية للاستفادة من قوة عمل أوسع نطاقاً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والمصممة للعمل جنباً إلى جنب مع قوى العمل البشرية."

وأضاف عياد بالقول: "شهدنا على الانعكاسات الإيجابية لهذا النهج الإيجابي في العمل من حيث خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية وتمكين الموظفين من التركيز على التحديات الأكثر أولوية. ومع تقديم كل خدمة وما ينطوي عليها من موظفي ذكاء اصطناعي، ستتاح قدرات مبتكرة تفتح الآفاق وتوسع حدود الإمكانيات أمام الشركات المعاصرة، التي تمضي قدماً نحو توظيف التكنولوجيا في عملياتها، مما يزيد الكفاءة والابتكار والنمو."

ومن جانبها، قالت الشريكة العامة في الصندوق التمويلي Hustle Fund، إليزابيث ين: "تعمل شركة ومنصة Teammates.ai، على تمهيد وقيادة الطريق في ما يتعلق بتبسيط العمل وتحسين الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي. ووسط التوقعات بأن يكون العام الجاري 2025 عاماً حافلاً بتبني النهج القائم على موظفي وزملاء الذكاء الاصطناعي، فإننا متحمسون بشأن التأثير المتزايد لهذه الحلول الذكية في الحياة اليومية بالأخص ضمن السياقات المهنية."

ويشار إلى أن شركة ومنصة Teammates.ai تقود منذ بداياتها وقبل تحولها الاستراتيجي وإعادة تسميتها، سجلاً حافلاً من النجاحات من خلال الشراكة مع 5 جهات حكومية رائدة على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي. ويذكر بأن الشركة كانت قد أطلقت أكبر بطولة ومسابقة لأفضل العقول والمواهب المتخصصة في هندسة الأوامر البرمجية على مستوى العالم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وهو ما يبرهن على دورها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد اختيرت الشركة ضمن قائمة مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل في الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، أحرزت الشركة نجاحاً كبيراً مع انتشار المساعد الذكي المتقدم للدردشة بالذكاء الاصطناعي "فهيم"، الذي أطلقته في وقت سابق، وذلك بشكل تلقائي غير مدفوع وفي غضون بضعة أشهر من إطلاقه، مسجلاً قاعدة مستخدمين زادت على 400 ألف مستخدم. وقد أسهمت هذه الإنجازات في زيادة جاذبية الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب التمويل من كبار مستثمري رأس المال الاستثماري العالمي والصناديق التمويلية بما في ذلك Fund Hustle في وادي السيليكون، وAccess Bridge Ventures، وOraseya Capital، فضلاً عن Beyond Capital، والعديد من مستثمري رأس المال المبكر البارزين

حول شركة ومنصة Teammates.ai:

تتصدر شركة ومنصة Teammates.ai طليعة المشهد في ما يتعلق بقيادة صناعة "القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" الناشئة، والتي تُعنى بتوفير حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي – الموظفين الافتراضيين". وتتخذ الشركة من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها، مع وجود ممتد لها في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ انطلاقتها الأولى في العام 2023 وبدء عملياتها تحت اسم "Uktob.ai"، تميزت الشركة بما تقدمه، وهو ما وقف وراء استقطابها لأكثر من 400 ألف مستخدم في غضون أشهر قليلة، منهم 100 ألف مستخدم نشط شهرياً. وقد تمكنت الشركة من نشر تقنياتها وخدماتها بنجاح، الأمر الذي يتجلى في تبنيها من قِبَل 5 جهات حكومية بارزة في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تنفيذ عقود لتقديم حلول تقنية وخدمات مبتكرة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز الابتكار التكنولوجي ضمن القطاع العام. هذا وقد حظيت الشركة بمكانة مرموقة أكثر تقدماً مع اختيارها ضمن قائمة مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل في الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد.

حول حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي المستقلين" من Teammates.ai:

تعتبر حلول "زملاء الذكاء الاصطناعي" بمثابة مجموعة حلول متكاملة وقائمة على الذكاء الاصطناعي، ومتخصصة بتولي ومعالجة وظائف العمل بالكامل. وتتكون هذه الحلول من شبكة من الزملاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي. وتتميز شبكة الزملاء ضمن هذه الحلول بالقدرة على التواصل عبر قنوات متعددة، والتكامل مع أدوات المؤسسات، واتخاذ القرارات بشكل مستقل، وتنفيذ المهام من الألف إلى الياء. وقد تم إطلاق أول زميل ذكاء اصطناعي، "راية"، في عام 2024 كمسؤولة عن خدمة العملاء، مع خطط لتطوير زملاء آخرين متخصصين في وظائف عمل مختلفة.

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