مصر القاهرة: وقعت شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، الذراع التطويري الأحدث لمجموعة تبارك القابضة، شراكات إستراتيجية جديدة مع اثنين من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجالي التصميم والتخطيط العمراني المستدام، لتطوير مشروعين جديدين في منطقتي مصر الجديدة وسفنكس. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الشركة بإعادة رسم ملامح الحياة المعاصرة من خلال مشروعات متكاملة ترتكز على مفاهيم الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤيتها لخلق مجتمعات عمرانية تتمحور حول الإنسان وتلبي احتياجات المستقبل، مع التركيز على نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصري، بما يعزز من جودة الحياة ويواكب تطلعات الجيل الجديد من السكان.

وتتضمن الشراكات الجديدة تعاونًا مع RECS Architects، المكتب الإيطالي المتخصص في التخطيط الحضري وتصميم المجتمعات الذكية، والذي يتولى تصميم مشروع "هليوبوليس" بمصر الجديدة الذي يمتد على مساحة 240,000 ألف متر مربع، ليقدّم نموذجًا عمرانيًا يجمع بين الحداثة والهوية المحلية، ويعزز جودة الحياة في أحد أكثر أحياء القاهرة حيوية. وعلي مساحة 800 فدان غرب القاهرة، يشهد مشروع سفنكس تعاونًا مع HHCP Design Innovations، بيت الخبرة الأمريكي العريق الذي يمتد تاريخه لأكثر من 60 عامًا، ويتميّز برؤية مبتكرة تجمع بين العمارة الذكية والتنمية المستدامة، لتطوير مجتمع عمراني جديد. وتجسد هذه الشراكات إستراتيجية تي بي كي TBK للتطوير العقاري لنقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المصري، ودمج أفضل الممارسات الدولية في التصميم والتخطيط، بما يواكب متطلبات التنمية المستقبلية ويعزز قدرة السوق المحلي على تبني مفاهيم المدن المتكاملة.

وتعليقًا على الشراكات الجديدة، صرح علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة ورئيس مجلس إدارة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، قائلاً: "نؤمن في تي بي كي بأن التميّز الحقيقي في السوق العقاري لا يأتي فقط من تقديم تصميمات معاصرة، بل من صياغة فكر تطويري مختلف، قادر على إعادة تعريف مفهوم المجتمعات الراقية بما يواكب متغيرات الحياة العصرية. ونعمل على تطوير مشروعات متكاملة متطورة تناسب الجميع في المساحات والفرص الاستثمارية، بما يلبّي احتياجات شرائح متعددة ويُحقق قيمة مضافة للسوق. الشراكات مع كبرى بيوت الخبرة العالمية تُجسّد رؤيتنا في بناء تحالفات استراتيجية قائمة على تبادل المعرفة وابتكار حلول عمرانية مستدامة تُعزز من مكانة مصر على خارطة التطوير العقاري الإقليمي والعالمي، خاصة مع التوسع العمراني في مناطق شرق وغرب القاهرة."

وأضاف: "تنبع هذه الرؤية من إيماننا الراسخ في مجموعة تبارك القابضة بأن التطوير الحقيقي هو الذي يُحدث أثرًا على مستوى الحاضر والمستقبل معًا، ويُسهم في رسم ملامح عمرانية تعكس مكانة مصر كوجهة إقليمية للتطوير الذكي والمستدام."

ومن جانيه، علق المهندس باسم الشرياني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة وشركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، قائلا: "تمثل شراكتنا مع RECS Architects وHHCP Design Innovations محطة محورية في رحلتنا نحو تطوير مشروعات تعكس مفهوم المجتمعات الذكية بكل أبعاده. نحن لا نكتفي بطرح وحدات عقارية متطورة، بل نُعيد تصميم تجربة الحياة بالكامل عبر نماذج عمرانية تدمج بين التكنولوجيا الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، والتكامل الوظيفي بين السكن والتعليم والعمل والترفيه. وينعكس هذا التوجه على القيمة الاستثمارية طويلة الأمد لمشروعاتنا، ويؤكد على ريادة تي بي كي TBK للتطوير العقاري في تقديم جيل جديد من المجتمعات المستقبلية."

ويجسّد مشروع هليوبوليس رؤية عمرانية حديثة تقوم على تنوّع الاستخدامات وتعزيز مفهوم المجتمعات متعددة الوظائف، حيث يضم المشروع باقة واسعة من الوحدات التي تلبي مختلف الاحتياجات، من الشقق السكنية الفاخرة إلى الشقق الفندقية المصممة بأسلوب عصري، إلى جانب وحدات مخصصة للاستخدام الإداري والطبي. ويتميّز المشروع بتكامله مع عناصر الحياة العصرية، من حيث توافر مناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى شبكة خدمات مصممة بعناية لضمان راحة السكان والزوار على حد سواء.

أما مشروع سفنكس في مدينة سفنكس الجديدة، فمن المقرر أن يقدم تجربة معيشية متكاملة مستوحاة من مفاهيم الاستدامة والعيش الصحي، حيث تتمحور فلسفة التصميم حول الانفتاح على المساحات الخضراء والهواء الطلق، مما يعزز شعور الانتماء إلى بيئة طبيعية مريحة. ويجمع المشروع بين أنواع متعددة من الفيلات، إلى جانب شقق فندقية تجمع بين الأناقة والعملية، ويتكامل مع مجموعة من المرافق الحيوية التي تشمل كلوب هاوس موزعة بذكاء داخل المناطق السكنية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وطبية وترفيهية، بما يعكس مقاربة شاملة تهدف إلى تأسيس مجتمع ينبض بالحياة من اليوم الأول.

نبذة عن تي بي كي TBK للتطوير العقاري:

تعد شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري الذراع التطويري الجديد لمجموعة تبارك القابضة، حيث استطاعت منذ تأسيسها في عام 2010 أن تثبت مكانتها كشركة بارزة في قطاع التطوير العقاري بمصر. تتبنى الشركة رؤية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة العصرية، من خلال تطوير مشروعات سكنية، إدارية، وتجارية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الراقي ومعايير الاستدامة، مستفيدة من محفظة أراضيها التي تتخطي4.8 مليون متر، سعيا نحو تلبية تطلعات العملاء المتنوعة وتعزيز قيمة استثماراتهم.

نبذة عن مجموعة تبارك القابضة

تأسست تبارك القابضة منذ 47 عاما عام كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، حيث تتميز بمحفظة واسعة من الشركات التابعة التي تقدم حلولًا متكاملة في التطوير العقاري منها تبارك الدولية، وتبارك للتطوير العقاري، وتي بي كي TBK للتطوير العقاري، وتعمل المجموعة على تقديم مشاريع مبتكرة تخدم مختلف الشرائح، مع التركيز على الجودة والاستدامة. تمتلك تبارك القابضة محفظة أراضٍ استراتيجية تزيد عن 4 ملايين متر مربع موزعة على مواقع رئيسية. بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، تواصل مجموعة تبارك القابضة تعزيز مكانتها الريادية محليًا وإقليمي باعتبارها أقدم مطور عقاري يتوسع في السعودية.

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