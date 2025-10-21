



بدر الخرافي: نثق في قدرات الهلالي لقيادة عمليات TASC Towers نحو آفاق جديدة من النمو

-إياد مظهر سيواصل دوره كعضو رئيسي في مجلس الإدارة لدعم النمو الاستراتيجي للشركة

الكويت - :

أعلنت مجموعة زين أن مجلس إدارة شركة TASC Towers Holding - TASC – قام بتعيين كميل الهلالي رئيساً تنفيذياً للشركة ليقود المرحلة التالية من مسيرة نمو عملياتها، خلفاً لـ إياد مظهر مؤسس الشركة، وشركة

Digital Infrastructure Assets (DIA) الذي سيستمر كمساهم وعضو في مجلس الإدارة لدعم النمو الاستراتيجي للشركة.

وكشفت زين أن كميل الهلالي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في المجموعة منذ 7 سنوات، حيث كان مسؤولا عن تطوير وتنفيذ استراتيجية "4Sight" التي حولت مجموعة زين من شركة لخدمات الاتصالات الأساسية إلى مزود خدمات رقمي، ومؤخرا كان مسؤولا عن تنفيذ استراتيجية زين الجديدة " 4WARD – التقدم بغاية "، التي تسعى زين من خلالها إلى بناء أكبر تكتل تكنولوجي في أسواق المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ورئيس مجلس إدارة شركة TASC Towers بدر ناصر الخرافي " قدم كميل الهلالي دورا محوريا في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لـ زين منذ انضمامه إلى الإدارة التنفيذية في المجموعة في العام 2018، لذا نحن على ثقة تامة بقدرته على مواصلة النجاحات التي تحققت تحت قيادة إياد مظهر، ودفع عمليات شركة TASC Towers نحو آفاق جديدة من النمو، حيث سيقود هلالي الشركة في مرحلة مفصلية من مسيرتها".

وأضاف الخرافي "مع إتمام إتفاقيات الأبراج مع مجموعة أوريدو، ستصبح شركة الأبراج مالكة لأكثر من 30,000 برج اتصال، بقيمة مؤسسية تقديرية تبلغ 2.2 مليار دولار، وإيرادات تشغيلية سنوية تقارب 500 مليون دولار، هذه الأبراج التي تمثل البنية التحتية الخاملة ستغطي أسواق قطر، الكويت، الأردن، العراق، الجزائر، وتونس".

وتابع قائلا " أتوجه بجزيل الشكر لـ إياد مظهر على قيادته في هذه الصفقة التاريخية، والتي أسفرت عن دخول مجموعة زين ومجموعة أوريدو، وشركة (DIA) في اتفاقيات نهائية لتأسيس أكبر كيان مستقل لأبراج الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأوضح الخرافي قائلا " أثبتت TASC في السنوات الخمس الأخيرة مكانتها كشركة مستقلة للبنية التحتية الرقمية، حيث قامت بشراء وإدارة الأبراج التابعة لشركتي زين الأردن وزين العراق (وفق نموذج البيع وإعادة التأجير) مما ساهم في خلق قيمة ملموسة ومستدامة."

وأفاد الخرافي بقوله " بصفتي عضواً في مجلس إدارة شركة TASC اتطلع إلى التعاون الوثيق مع أعضاء مجلس الإدارة لتوفير الدعم الكامل في إدارة أصول الشركة، واستكمال عمليات دمج الأبراج، حيث ستعزز هذه الخطوة مكانة المنطقة على خارطة الاتصالات العالمية، كما أنها ستسهم في تقليص البصمة الكربونية، وستدفع بعجلة النمو وتعظيم القيمة للمساهمين"

الجدير بالذكر أن كميل الهلالي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية لمجموعة زين في العام 2018، حيث يتمتع بخبرات تصل إلى 20 عاما، ويملك سجلا حافلا في مجال تطوير استراتيجيات الشركات، وبفضل قدراته القيادية في العديد من الأعمال التجارية، كان مسؤال عن إدارة عمليات التحول الرقمي لمجموعة زين، تطوير الشركات، البنية التحتية الرقمية، البيع بالجملة، تطوير الأعمال.

وعلى مدار عمله في مجموعة زين، ساهم الهلالي في تنفيذ العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ، وقام بمبادرات تطوير الأعمال بما في ذلك عمليات إعادة هيكلة رأس المال، الاكتتابات العامة، وعمليات بيع واستئجار الأبراج، ويحمل كميل الهلالي درجة بكالوريوس الهندسة الصناعية من المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بالرباط – المغرب (2001)، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سوفولك بوسطن - ولاية ماساتشوستس (2005)، وماجستير في التمويل من كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة (2008)، والتدريب المهني على رأس المال الاستثماري من جامعة ستامفورد في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (2017)، وهو عضو مجلس إدارة شركة زين السعودية، وعضو مجلس إدارة منصة التجارة الإلكترونية السويسرية ZoodMall.

انتهى