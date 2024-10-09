مجموعة نيو للفضاء المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تعمل على تعزيز حلولها لتلبية الطلب المحلي والعالمي وتطوير التقنيات والخدمات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

يمثل هذا الاستحواذ نقطة تحول هامة ومحورية لمجموعة نيو للفضاء لتعزيز قدراتها في توفير الخدمات الجيومكانية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: انضمت شركة الخدمات الهندسية والتقنية Taqnia ETS الرائدة في تقديم الخدمات والحلول الجيومكانية في المملكة العربية السعودية، رسمياً إلى مجموعة نيو للفضاء (NSG) بعد الاستحواذ عليها في الربع الثاني من عام 2024، وتم تغيير اسمها لتكون NSG Geospatial Services. لتوسيع محفظة مجموعة نيو للفضاء وتعزيزريادتها في قطاع الفضاء بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بتحقيق الريادة في تقديم خدمات الفضاء التجارية محلياً ودولياً.

وتمتلك NSG Geospatial Services (شركة الخدمات الهندسية والتقنية Taqnia ETS سابقاً) سجلاً حافلاً في تنفيذ المشاريع الجيومكانية المبتكرة لمختلف القطاعات في المملكة، حيث يعمل لديها نحو 400 موظف من الكوادر الوطنية المتمكنة والمتخصصة في جمع وتحليل وتمثيل وإدارة البيانات الجيومكانية عبر خطوط إنتاج داخلية متكاملة ووفقاً لأفضل المقاييس الفنية والممارسات المهنية العالمية وبما يتطابق مع 14 معيار قياسي (ISO)، حيث أصبحت على إثر تلك المنجزات إحدى أكبر الشركات الوطنية الجيومكانية. ومن خلال هذا الاستحواذ ستعمل مجموعة نيو للفضاء لتوظيف هذه القدرات في تقديم حلول جيومكانية شمولية متطورة لعملائها في كل من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة وخارجها.

وفي هذه المناسبة قال مارتين بلانكين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء: "يمثل انضمام شركة الخدمات الهندسية والتقنية Taqnia ETS إلى عائلة مجموعة نيو للفضاء فصلاً مهماً في رحلتنا نحو توسيع الابتكار في خدمات مراقبة الأرض، ويحسن من قدرتنا على دعم تحقيق رؤية 2030 لتصبح المملكة رائدة في مجال تقنيات الفضاء، وتمكيناً لسعيناً الحثيث نحو تحقيق النمو في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".

ومن جانبه أضاف المهندس عبد العزيز الفراج، الرئيس التنفيذي لـ NSG Geospatial Services : "نرى أن المواهب المحلية أساس نجاحنا، حيث يتميزون بخبرات عملية وفنية عميقة في المشاريع والتقنيات والمعلومات الجيومكانية مكنتنا من الريادة في تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات عملاءنا وترفع من جودة المشاريع الجيومكانية، مما يسهم بدوره في تحقيق جملة من أهداف رؤية 2030".

ومن خلال انضمام NSG Geospatial Services إلى مجموعة نيو للفضاء ستتمكن المجموعة من توسيع محفظة شركاتها الفضائية التخصصية وتعزيز مكانتها لتكون الشركة الرائدة في تطوير وتنفيذ الحلول الجيومكانية والفضائية المبتكرة في المملكة العربية السعودية.

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