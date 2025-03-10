ملك البابا: حريصون على دعم منظومة الدفع الإلكتروني وضمان حماية بيانات العملاء بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي

ميزة مبتكرة تتيح لحاملي البطاقات إضافة بطاقاتهم إلى المحافظ الرقمية بلمسة واحدة على هواتفهم، دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً.

القاهرة – أعلنت شركة فيزا المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V) (، والرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق تقنية Tap-to-Add Card"" في السوق المصري. يأتي هذا الحل المبتكر لتعزيز استخدام المحافظ الرقمية من خلال تقديم تجربة دفع أكثر أماناً وسلاسة للعملاء، مما يتيح لحاملي البطاقات إضافة بطاقات فيزا إلى المحافظ الرقمية بلمسة واحدة على هواتفهم المحمولة.

تعمل تقنية Tap-to-Add Card"" على تحسين مستويات الأمان والراحة، من خلال إلغاء الحاجة إلى إدخال بيانات البطاقة يدويًا، مما يقلل من احتمالية التعرض للخطأ أو حدوث ثغرات أمنية تهدد بالاختراق. وعند الضغط يظهر رمز فريد لمرة واحدة يتم التحقق منه عبر خدمة Visa Chip Authenticate، مما يضمن حماية بيانات البطاقة بشكل آمن وفعال مقارنة بالطرق التقليدية.

قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر: "نحرص دائماً على تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة وتواكب التحول السريع الذي تشهده صناعة المدفوعات عالمياً، مثل ميزة "Tap-to-Add Card" التي ستساهم في تعزيز ثقة العملاء وتشجعهم على تبني المدفوعات الرقمية بشكل أكبر."

وأضافت: "نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث التقنيات التي توفر السرعة والأمان في وقت واحد، حيث تعتمد "Tap-to-Add Card"على تقنيات متقدمة لضمان حماية بيانات بطاقات العملاء من أي محاولات احتيال، كما أنها تختصر على المستخدم الوقت والجهد المطلوب لإدخال بيانات البطاقة يدوياً، مما يمنح عملائنا تجربة أسهل وأسرع وأكثر أماناً."

وتابعت: "تفخر" فيزا بكونها جزء مهم من عملية التحول الرقمي في مصر وتتطلع إلى مواصلة جهودها لدعم منظومة الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي"، لافتة إلى أن هذا الإطلاق يعكس التزام شركة فيزا بدعم الرؤية الطموحة لمصر لتصبح مجتمعاً غير نقدي وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا.

تتميز تقنية "Tap-to-Add Card" بأنها تناسب احتياجات كافة الأطراف المعنية بمنظومة الدفع. فمن خلال تقديم تجربة مماثلة للمدفوعات داخل المتاجر، يمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بطريقة أسرع وأكثر ملائمة وأماناً لإضافة البطاقات إلى محافظهم الإلكترونية. كما تساعد الجهات المصدرة للبطاقات على تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالاحتيال في توفير المعلومات والبيانات، وتبسيط عملية الإضافة إلى المحفظة، مما يؤدي إلى تقليل مشكلات العملاء، وتحسين معدلات الموافقة على المعاملات.

وتدعم تقنية "Tap-to-Add Card" المحافظ الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تتبع معايير الأمان الخاصة بشركة فيزا ، مما يقلل من خطر اختراق البطاقة، ويعمل على تعزيز الأمان وتقليل الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات يدوياً، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء.

الجدير بالذكر أن ميزة "Tap-to-Add Card" حظيت بشعبية كبيرة على مستوى العالم منذ إطلاقها، حيث أثبتت فعاليتها في تسهيل عمليات إضافة البطاقات إلى المحافظ الرقمية، مما يعكس التزام فيزا بتقديم حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تعزيز تجارب الدفع الرقمي.

نبذة عن شركة "Visa":

"Visa" شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل "Visa" أكثر من 215 مليار معاملة للمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: Visa.com.

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