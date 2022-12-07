الشراكة تعطي الزخم للقطاع والمجتمع العام بما يجعل التنقل المستدام والصديق للبيئة التوجه السائد في المملكة والمنطقة ككل

من المتوقع أن تكون أولى مركبات "إلكترومين" متاحة في السوق بحلول الربع الأول من عام 2023، ويدعم هذا التعاون جهود المملكة العربية السعودية في التحول نحو هدفها الرامي إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "إلكترومين"، مزوّد حلول التنقل الإلكتروني المتكاملة والمملوكة بالكامل لشركة "بترومين"، الشركة الرائدة في مجال حلول التنقل في المملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "ماريبور أوتوموبيل فاكتوري" "تام" (TAM)، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المركبات التجارية.

جاء الإعلان عن الشراكة يوم 13 نوفمبر 2022 في جدة بحضور كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين"، ومارك نوتكين، الرئيس التنفيذي للابتكار في مجموعة "بترومين"، ويوسف ما، الرئيس التنفيذي لشركة "تام" (TAM).

وتركز الشراكة على نقاط القوة التي تميز كلتا الشركتين. تتمتع شركة "تام" (TAM)، التي يقع مقرها في مدينة ماريبور في سلوفينيا، بتاريخ طويل في تصنيع أنواع مختلفة من المركبات بدءاً من الشاحنات العسكرية والخفيفة والثقيلة وسيارات الإطفاء والحافلات وحتى مكونات المركبات، مثل المحركات، وتركز الشركة اليوم على تصنيع الحافلات.

تركز "إلكترومين" على توفير حلول التنقل الإلكتروني المتكاملة القائمة على التكنولوجيا، بدءاً من الاستشارات وصولاً إلى حلول تشغيل وصيانة شبكة الشحن. وتعمل الشركة مع الأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد بادرت إلى بناء شبكة شحن كهربائية عامة، لتزويد سائقي المركبات الكهربائية بتجربة شحن ميسّرة.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين": "يمثل تعاوننا مع ’تام‘ (TAM)، التي تقوم تقنيتها على مصادر الطاقة المتجددة، إنجازاً آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات ’إلكترومين‘ في طريقها نحو النجاح. كما يأتي هذا التعاون انطلاقاً من كون ’إلكترومين‘ شركة مواطنة مسؤولة تدعم مبادرة السعودية الخضراء، وفي هذا الجانب، نؤكد دعمنا بشدة لأهداف رؤية السعودية 2030".

من جانبه، قال مارك نوتكين، الرئيس التنفيذي للابتكار في مجموعة "بترومين": "تعد ’تام‘ (TAM) شركة تصنيع سيارات أوروبية تقليدية، بينما تعتبر ’إلكترومين‘ منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية. ولا شك أن ذلك يشكل تحالفاً مثالياً بين هذين الكيانين. وستوفر هذه الشراكة دافعاً إضافياً لجعل التنقل المستدام والصديق للبيئة هو الاتجاه السائد في المملكة والمنطقة ككل".

وبدوره، يرى يوسف ما، الرئيس التنفيذي لشركة "تام" (TAM)، في الشراكة أنها اجتماع ناجح بين شركتين تحرصان على تقديم أفضل خدمات الدعم المتكاملة للعملاء، وقال: "يأتي التحالف بين ’تام‘ (TAM) و’إلكترومين‘ نتيجة للفرص الجديدة الناشئة في قطاع التنقل الإلكتروني في المملكة. وستقدم كلتا الشركتين، من خلال ما تتمتع به كل منهما من نقاط قوة مميزة، خدمات وحلولاً متطورة لإحداث تأثير إيجابي في هذا المجال. يوفر قطاع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة وآفاقاً واعدة للنمو السريع. وهنالك أيضاً توافق وثيق مع الأولويات الوطنية، ونرى أن هذا يمثل بيئة واعدة لتقديم خدماتنا وحلولنا".

ومن المتوقع أن تكون أولى مركبات "إلكترومين" متاحة في السوق بحلول الربع الأول من عام 2023، ويسهم التعاون مع "تام" (TAM) في تعزيز ودعم جهود المملكة العربية السعودية في التحول نحو هدفها الرامي إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، كما أنه يعزز مكانة "إلكترومين" باعتبارها عامل تمكين متكاملاً للتنقل الإلكتروني، من خلال تقديم الاستشارات وتوريد المركبات الكهربائية وأجهزة الشحن وكذلك توفير شبكات الشحن في المنطقة.

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