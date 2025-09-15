القاهرة – قامت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أحدى الشركات التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة بتوقيع اتفاقية شراكة مع الشركة العربية للاستثمار (ش.م.ع.)، أحد أعرق وأقدم الجهات الاستثمارية السيادية الإقليمية التي تأسست عام 1974 ومقرها الرياض بالمملكة العربية السعودية بمقر شركة سي آي كابيتال بالقاهرة، حيث تم تعيين شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، مدير الاستثمار الأكبر والرائد في مصر وأحد أكبر شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط، مديرًا لمحفظة استثمارية للشركة العربية للاستثمار.

وشهد حفل التوقيع حضور نخبة من قيادات الشركتين، على رأسهم السيد الأستاذ/ عبد الله باخريبه، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار، والسيد الأستاذ/ دخيل الزهراني، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة، والسيد الأستاذ / محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة سي آي كابيتال القابضة، والسيد الأستاذ / هشام جوهر، الرئيس التنفيذي للمجموعة. والسيد الدكتور/ عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، والسيد الأستاذ/ طارق شاهين رئيس قطاع الاستثمار بالشركة والسيد الأستاذ/ أيمن عامر رئيس قطاع الأسهم بالشركة.

وتضمن حفل التوقيع جلسة نقاشية بين الشركتين حول تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي بين الشركة العربية للاستثمار ومجموعة سي آي كابيتال القابضة في مختلف الانشطة الاستثمارية والاستشارية وذلك في ضوء خطة الشركة للتوسع الإقليمي.

ويأتي هذا التعيين في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة العربية للاستثمار لإعادة هيكلة استثماراتها، والتي تستهدف استثمار ما يقرب من 800 مليون دولار أمريكي قبل نهاية العام الجاري، مع التركيز على الأسواق العامة، الأسهم، والأسواق الخاصة بما في ذلك رأس المال الجريء.

وقد وقع الاختيار على شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول من بين مجموعة مختارة من كبريات شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج، لتكون الشركة الوحيدة من مصر، وذلك لما تتمتع به من سجل حافل وخبرة طويلة ومنهجية عمل مؤسسية في إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار لمؤسسات سيادية وحكومية، وبنوك مصرفية، وشركات تأمين، وصناديق خاصة، وشركات إدارة ثروات، بالعملتين المحلية والأجنبية.

ومن جانبه صرح السيد/ عبد الله باخريبه، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار، قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للشركة العربية للاستثمار الهادفة إلى إعادة هيكلة محفظتها وتوجيه جزء من رأس المال نحو أسواق الأسهم في المنطقة، بما فيها السوق المصري الذي يشهد فرصًا جاذبة للنمو. ومن خلال التعاون مع سي آي كابيتال لإدارة الأصول، تسعى الشركة إلى الاستعانة بالخبرة المحلية والإقليمية الكبيرة للشركة كونها من كبرى مدراء الأصول لبناء محفظة أكثر تنوعًا واستفادةً من الفرص الواعدة."

وعلق الدكتور/ عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، قائلاً: "نتشرف باختيارنا من قبل الشركة العربية للاستثمار كمدير وشريك استثماري، وهو ما يعبر عن الثقة الكبيرة من أحد أهم الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط في قدرات فريق العمل ونهجنا المؤسسي. هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لخططنا في التوسع الإقليمي وتعزيز دورنا كأحد أبرز مديري الأصول في المنطقة."

ويذكر أن شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول هي أكبر مدير للأصول في السوق المصري من حيث عدد الصناديق والمحافظ المدارة وحجم الأصول، وصنفت ضمن أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2025 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East. ووصل إجمالي حجم الأصول المدارة إلى ما يزيد عن 102 مليار جنيه مصري، وهو الأعلى في السوق المصري. كما حازت الشركة على جائزة أفضل مدير للأصول في مصر والشرق الأوسط وافريقيا من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية المعنية بإدارة الصناديق والمحافظ.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.