الصفقة تتيح أكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة وأكثر من 200 منفذ في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وتوسع نطاق المنتجات عبر فئات ذات هوامش ربح عالية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ان ار تي سي"، الشركة الرئيسية التابعة لغذاء القابضة ش. م. ع، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إحراز تقدم كبير مع دمج وتوسيع نطاق شركة تازا للصناعات الغذائية الصحية (Taaza.ae) ضمن محفظة أعمالها.

وتؤكد هذه الخطوة التزام "ان ار تي سي" تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف بنيتها التحتية وشبكة التوريد وقاعدة عملائها بشكل فعال لإطلاق المرحلة التالية من نمو "تازا، وتحويلها إلى منصة وطنية للأغذية الطازجة تدعم المنتجين المحليين وتعزز منظومة الغذاء في الدولة، في وقت تتزايد فيه أهمية حلول الغذاء المرنة والمحلية ذات القيمة المضافة.

ومنذ عملية الاستحواذ، واصلت "تازا" العمل كمنصة معالجة مركزة في مراحلها المبكرة، حيث تنتج حاليًا ما يقرب من 5000 لتر من العصائر الطازجة و4 أطنان من الفواكه والخضروات الطازجة المقطعة شهريًا، مدعومة بمجموعة تضم أكثر من 100 وحدة تخزين و90 عميلًا نشطًا في مجال الأعمال التجارية بين الشركات عبر قنوات البيع بالتجزئة والفنادق والمطاعم والمقاهي والمؤسسات.

وبموجب خارطة طريق الاندماج التي وضعتها شركة "ان ار تي سي"، عززت الشركة مكانتها بما يتيح لها توسيع طاقتها الإنتاجية بسرعة وتعزيز هوامش الربح، من خلال الوصول إلى مصادر توريد معتمدة، وخدمات لوجستية متطورة لسلسلة التبريد، وبنية تحتية للتوزيع على مستوى الدولة.

وكجزء من خطة استثمار وتحسين مرحلية، تتوقع "ان ار تي سي" زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة "تازا" بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس القادمة، لتصل إلى 250,000 لتر من العصير شهريًا، و100,000 كيلوغرام من المنتجات الطازجة المقطعة شهريًا. ويمثل هذا التوسع زيادة تفوق 50 ضعفًا في طاقة إنتاج العصير، وزيادة تفوق 25 ضعفًا في إنتاج المنتجات الطازجة المقطعة، وذلك بفضل مزيج من التحديثات في المرافق، ورفع كفاءة العمليات، وإنشاء موقع إنتاج جديد. ومن المتوقع أن يحول هذا التوسع شركة "تازا" من شركة متخصصة إلى منصة وطنية لتصنيع الأغذية.

على الصعيد التجاري، يجري دمج منتجات "تازا" تدريجيًا في شبكة توزيع "ان ار تي سي"، مما يتيح الوصول إلى أكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة للمستهلكين وأكثر من 200 منفذ في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي على مستوى الدولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع وبشكل ملحوظ في تحسين استخدام الأصول والاقتصاد القائم على الوحدة، مع تسريع نمو الإيرادات من خلال دمج منتجات "تازا" مباشرة في علاقات "ان ار تي سي" الحالية مع العملاء.

وإلى جانب منتجاتها الأساسية من العصائر والفواكه والخضراوات الطازجة المقطعة، تواصل "ان ار تي سي" خططها لتوسيع نطاق "تازا" لتشمل فئات ذات هوامش ربح أعلى، بما في ذلك الوجبات الجاهزة، والمنتجات الساخنة، والمخبوزات والحلويات، والآيس كريم والمنتجات المجمدة، إضافة إلى أغذية الأطفال الرضع والأغذية المتخصصة. ويهدف هذا التنويع في فئات المنتجات إلى زيادة حصة "تازا" من إنفاق المستهلك، مع تعزيز مكانة المنصة في قطاع المنتجات الصحية سريعة النمو.

من الناحية الاستراتيجية، يجمع هذا التكامل بين ريادة "ان ار تي سي" في مجال توريد وتوزيع المنتجات الطازجة، وإمكانات "تازا" في مجال المعالجة ذات القيمة المضافة، ومزايا "رايب أورجانيك" في مجال المنتجات العضوية والصحية. ويتيح هذا التكامل تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات تشمل المنتجات الطازجة التقليدية، والمنتجات العضوية المعتمدة، والمغذيات التي تتميز بالقيمة المضافة، مما يعزز فرص البيع المتبادل وقيمة العميل على المدى الطويل في كل من قطاعي التجزئة وخدمات الطعام.

كما تعزز المنصة الموحدة نموذج التكامل الرأسي لشركة "ان ار تي سي" الذي يرتكز على مفهوم من المزرعة إلى السوق، حيث تدعم المنصة أكثر من 150 مزرعة محلية في دولة الإمارات، مع تحسين استخدام المنتجات الطازجة من خلال المعالجة ذات القيمة المضافة، مما يقلل من هدر الطعام ويعزز أيضًا هوامش الربح في جميع مراحل سلسلة القيمة. وتسهم مزارع الهاشمية في مصر في دعم التكامل في المراحل الأولية، مما يحسن استمرارية الإمداد، ومراقبة الجودة، وعامل المرونة في كل من المنتجات الطازجة والمعالجة. وتتوافق هذه الاستراتيجية بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على التوريد المحلي، والمعالجة المسؤولة، والاستدامة طويلة الأجل.

وتعليقًا على صفقة الاندماج، قال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لـ "ان ار تي سي": "مع إتمام عملية الاستحواذ بنجاح، ينصب تركيزنا الآن على التنفيذ والتوسع، حيث توفر شركة "تازا" المنصة المثالية في المرحلة المناسبة، ذلك أنها تتميز بعمليات عالية الجودة وترتكز على أسس متينة يمكن توسيعها بشكل كبير من خلال بنيتنا التحتية. تشكل هذه الخطوة مثالاً واضحًا على كيفية توظيفنا لرأس المال بكفاءة عالية من خلال دمج الإمكانات الحالية وتسريعها بدلاً من بنائها من نقطة الصفر، مع المساهمة في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة."Bottom of Form

فيما أضاف متحدث باسم شركة "تازا": "منذ انضمامنا إلى "ان ار تي سي"، دخلنا مرحلة جديدة من النمو. لا شك أن الوصول إلى رأس المال، ومصادر التوريد المتينة، وشبكة التوزيع الوطنية، تمكّنا من التوسع بوتيرة أسرع، وتوسيع نطاق منتجاتنا، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، مع الحفاظ على تركيزنا على الجودة والابتكار."

