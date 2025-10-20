المملكة العربية السعودية، الرياض: كشفت شركة تي تو (T2) السعودية عن تقنيتين جديدتين للتحقق من هوية المستخدمين عن طريق بصمة اليد أو نمط الكتابة من خلال لوحة المفاتيح وتستهدف بهما قطاع الأعمال وطورتهما بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025.

ويتمحور نموذج عمل التقنية الأولى، البصمة باليد، على التحقق من هوية المستخدمين عند تسجيل الدخول من خلال التعرف على كف اليد، وبالتالي تُغني عن استخدام بصمة الأصبع أو الوجه للتأكيد، حيث يقوم المستخدم فقط باستخدام كاميرا الجوال أو اللابتوب لتصوير يده ومن خلالها يمكن التحقق من هويته.

تساعد تقنية البصمة باليد بتجاوز المشكلات المعتادة ببصمة الأصابع أو التقنيات الأخرى، مثل جفاف الأصبع أو وجود غبار أو أوساخ على أجهزة البصمة التي تمنع التعرف على المستخدم سريعًا، كما تتفوق على نظام بصمة الوجه بسبب قدرتها على العمل في أوضاع الإضاءة الخافتة أو حتى وجود أي غطاء على الوجه. واختبرت الشركة التقنية على أكثر من 50 ألف بصمة كف رقمية وحقيقية وتجاوزت دقتها 95%، كما نُشِرت دراسة عنها في Google Scholar.

أما التقنية الثانية، فهي التحقق بالكيبورد أو لوحة المفاتيح بحيث تسجل وتحفظ نمط الاستخدام الخاص بكل شخص ومن خلال طريقة كتابته سواء بالسرعة أو التعامل مع ادخال المعلومات، تحدد إذا كان الشخص هو نفسه أو هناك شخص آخر يحاول الدخول لحسابه.

وتعتبر التقنية الثانية طريقة ملائمة للاستغناء عن كود التحقق OTO، أو حتى استخدام كلمات المرور في المستقبل لأنها تعتمد على نمط فريد لكل شخص، وبالتالي يصعب اختراقها وفي نفس الوقت تساعد على تسجيل الدخول والتحقق من الهوية بسرعة ودون استخدام أجهزة إضافية مدعومة بخاصية قادرة على حفظ أنماط وسلوكيات المستخدم المختلفة بناء على تغيرات مثل سرعة الكتابة، مما يدعم سلاسة التحقق وتسجيل الدخول بدون مشكلات مقارنة مع حظ نمط واحد فقط.

تتيح تي تو (T2) للشركات والمؤسسات دمج التقنيتين داخل تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية؛ مثل تطبيقات البنوك من خلال واجهة التطبيقات البرمجية (API)، ما يسمح للشركات بتقديم حلول ذكية وفعالة للتحقق من العملاء والموظفين وضمان حماية عالية لهم.

عن تي تو (T2):

شركة متخصصة في تطوير قطاعات الأعمال تأسست في عام 2015 وتُمكن حاليًا أكثر من 12 ألف عميل بخدمات وحلول حلول برمجية ذكية لتطوير عمليات الأبحاث وذكاء الأعمال، بما من شأنه ضبط مؤشرات الأداء والإنجاز داخل المؤسسات والشركات، وساعدتها بخدمة ما يزيد عن 35 مليون عميل ومستخدم في السعودية والمنطقة العربية.

-انتهى-

