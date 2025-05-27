طلبات مصر تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتهم التنافسية

القاهرة: أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي أكاديمية طلبات t Academy لشركائها من المتاجر المحلية وذلك بالتعاون مع الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، ما يؤكد على استمرار المنصة في تنفيذ استراتيجيتها لدعم النمو المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز قدراتهم التنافسية في قطاع التجارة الإلكترونية.

يستهدف البرنامج تدريب 50 من شركاء طلبات من المتاجر المحلية على منصة طلبات، عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية، وجلسات الإرشاد، وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائهم. وتشارك الغرفة الألمانية بخبراء متخصصين في قطاع التسويق لتقديم محتوى تدريبي عملي يدعم تطوير الأداء المهني للشركاء، ويدفعهم نحو نمو اقتصادي مستدام.

ويعد البرنامج منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى تمكين الشركاء من تنمية أعمالهم، وتعزيز تفاعلهم مع العملاء، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال أدوات فعالة تواكب متغيرات السوق وسلوك المستهلك.

وتعليقًا على ذلك، صرحت هدير شلبي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: " نفخر في طلبات بإطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية طلبات t-Academy ، وهي مبادرة استراتيجية تمثل امتداداً لجهودنا في دعم شركائنا من المتاجر المحلية، وتمكينهم من تطوير أعمالهم ضمن منظومة التجارة الإلكترونية. نحن نؤمن بالدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد، ونلتزم بتقديم كل ما يلزم لتعزيز نجاحها واستدامتها".

وأضافت: " هدفنا الأساسي هو خلق بيئة تجارية رقمية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال الاستثمار في تدريب وتأهيل شركائنا لتقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، وتعزيز تنافسيتهم في السوق.".

بينما قالت نيفين الفار، مدير المتاجر المحلية لطلبات مصر: "نحرص دائمًا على التواجد على أرض الواقع مع شركائنا البائعين المحليين، وسماع تحدياتهم، ثم العمل على توفير أدوات عملية محددة تساعدهم على تحسين عملياتهم اليومية، وزيادة مبيعاتهم، وتعزيز تفاعلهم مع العملاء".

وأضافت: " هدفنا الدائم في طلبات مصر هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة لشركائنا من المتاجر المحلية من خلال زيادة قدراتهم بأفضل الوسائل التدريبية الممكنة. لذلك تعد أكاديمية طلبات t-Academy منصة حيوية لتبادل المعرفة وتوفير فرص للإرشاد والتوجيه، وهو ما يدعم نجاح أعمالهم في المستقبل".

تعكس النسخة الثالثة من أكاديمية طلبات t-Academy التزام طلبات الدائم بتقديم تجربة مميزة لمستخدمي التطبيق تتماشى مع تطلعاتهم وأهدافها التنظيمية. كما تهدف الأكاديمية إلى مساعدة شركائها على تقديم أفضل الخدمات التي تمكنهم من تحقيق أعلى معدلات النمو. ويعد هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة نحو تعزيز قدرات شركائنا من المتاجر المحلية وتمكينهم من الازدهار في سوق التجارة الإلكترونية التنافسي، مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، مصر، عُمان، الأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

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