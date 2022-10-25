· وضع الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق في متناول عملاءSwissquote اعتباراً من 25 أكتوبر 2022

· حامد علي: "خطة متكاملة للارتقاء بتجربة وصول المستثمرين إلى السوق من خلال زيادة عدد شركات الوساطة الموفرة لخدماتها عبر القنوات الرقمية"

· جاك بركات: "منح عملائنا إمكانية الوصول المباشر إلى الفرص الاستثمارية في سوق دبي المالي يكتسب أهمية استراتيجية لمجموعتنا"

دبي/ في إطار جهوده المتواصلة الرامية إلى تعزيز حضور المستثمرين العالميين، رحب سوق دبي المالي اليوم بقيام بنكSwissquote المحدود، المصرف الرقمي السويسري الرائد، بتمكين قاعدة عملائه من تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق وذلك اعتباراً من يوم 25 أكتوبر 2022.

ويُتيح بنكSwissquote ، الموفر الرائد للخدمات المالية الالكترونية والحلول المتطورة في سويسرا، إمكانية تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول، ويشمل ذلك على سبيل المثال: الأسهم، صناديق المؤشرات المتداولة، السندات، المشتقات، والعملات المشفرة وغيرها. ويصل إجمالي قيمة الأصول المحفوظة ضمن منصته الرقمية إلى 50 مليار دولار. ويُعد البنك أحد أفضل البنوك في أوروبا من حيث الرسملة من خلال نسبة الشق الأول من رأس المال Tier 1 التي تزيد على 25٪.

وتعليقاً على هذا التطور المهم، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يُسعدنا أن نرحب بانضمام Swissquote إلى منظومة أسواق المال المتميزة في سوق دبي المالي، وذلك في إطار جهودنا الحثيثة لتعزيز ريادتنا في مجال التحول الرقمي بقطاع أسواق رأس المال. ويعكف السوق على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بتجربة وصول المستثمرين إلى السوق إلى آفاق جديدة من خلال زيادة عدد شركات الوساطة الموفرة لخدماتها عبر القنوات الرقمية بما

يوفر للمستثمرين خدمات متعددة تنطوي على قيمة مضافة وتُسهم في جذب مستثمرين جدداً إلى قاعدتنا المتنامية من المستثمرين".

وقال جاك بركات، الرئيس التنفيذي لبنك Swissquote في الشرق الأوسط: "يكتسب منح عملائنا المحليين والعالميين إمكانية الوصول المباشر إلى الفرص الاستثمارية المتزايدة التي يوفرها سوق دبي المالي أهمية استراتيجية لمجموعتنا ويعكس تطلعنا لتعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة بصورة أكبر."

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز عملية ربط Swissquote بخدمة التداول المباشر في سوق دبي المالي بالتعاون مع شركة GTN ME-BHM Capital، علماً أن خدمة التداول المباشر تتيح لشركات الوساطة المعتمدة في السوق تفويض أحد الوسطاء العالميين للتداول مباشرة في السوق من خلال آلية التداول المباشر التابعة للشركة.

وقال سامر أبو زهرة، الرئيس التنفيذي لشركة جي تي إن الشرق الأوسط للخدمات المالية المحدودة: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بشراكتنا الممتدة مع سوق دبي المالي الرامية إلى تسهيل التداول وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة بوصفنا شركة استثمارية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها. ونحن سعداء بانضمام Swissquote إلى منظومة سوق دبي المالي بما يسهم في تعزيز الصلات بين شركتنا والمؤسسات الاستثمارية."

وبدوره، قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال: "نتوجه بالشكر إلى سوق دبي المالي لتعاونه معنا كشريك مالي موثوق ومكون رئيسي من مكونات البنية الأساسية لسوق رأس المال في الإمارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بالعمل معاً من أجل تنسيق الجهود واستكشاف الفرص المحتملة بما يرسخ مكانة دبي كمركز لأسواق رأس المال تماشياً مع رؤية القيادة والخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي".

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز

تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

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