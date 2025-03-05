القاهرة– أعلنت جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) – بوليتكنك مصر عن إطلاق TechTank، وهي مسابقة تهدف إلى اكتشاف وتمكين العقول الشابة من طلاب المرحلة الثانوية، حيث توفر لهم فرصة لعرض أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين، بالإضافة إلى جائزة مالية كبيرة وفرصة لتحويل ابتكارتهم إلى مشاريع على أرض الواقع.

تستهدف المسابقة الطلاب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث يمكن لكل مدرسة ترشيح ثلاث فرق، يتكون كل منها من ثلاثة أعضاء. وسيحصل المشاركون على فرصة التنافس في مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل: تكنولوجيا المعلومات، هندسة النقل، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تصميم المنتجات، الطاقة، الزراعة، وتطوير الألعاب، وغيرها من القطاعات المبتكرة. من المقرر أن يكون آخر موعد لتقديم المشروعات يوم 20 مارس 2025، بينما سيُقام يوم العرض النهائي وإعلان الفائزين في 14 أبريل 2025.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) - بوليتكنك مصر لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، عبر إتاحة منصة تعليمية تنافسية تربط التعليم بالصناعة، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. كما تسعى الجامعة من خلال هذه المسابقة إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتمكين الجيل الجديد من مواجهة متغيرات السوق، عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، قائلًا:" Tech Tankتمثل فرصة ذهبية لطلاب المرحلة الثانوية لإخراج أفكارهم إلى النور وتحويلها إلى حلول عملية تواكب متطلبات صناعة المستقبل. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دعم رواد الأعمال الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مستقبل مزدهر لمصر. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نعلن عن تقديم جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه مصري لأصحاب أفضل فكرة قابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروع ملموس".

وأكد السويدي أن الجامعة، منذ تأسيسها، تضع نصب أعينها تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة. ونتيجة لذلك، يتميز خريجو جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر (SU Tech) بجاهزيتهم الكاملة للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم. وانطلاقاً من هذا المبدأ، حرصت الجامعة على استكمال رؤيتها بتوفير تعليم متميز لا يقتصر فقط على إعداد الطلاب أكاديمياً، بل يمتد إلى تمكينهم من ترجمة مشاريعهم إلى واقع ملموس بكفاءة وفاعلية، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لتحقيق النجاح والريادة في مختلف المجالات".

من جانبها، أكدت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، أن جامعة السويدي للتكنولوجيا – (SU Tech) بوليتكنك مصر، تلتزم بتوفير بيئة تعليمية متطورة تعزز الابتكار والتعليم العملي، وذلك وفق شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية عالمية تضمن للطلاب مستوىً أكاديميًا متقدمًا وتجارب تعليمية تواكب احتياجات السوق. وأضافت أن TechTank يأتي امتدادًا لهذه الرؤية، حيث يوفر للطلاب من كافة المدارس فرصة فريدة لتطبيق ما تعلموه في بيئة تنافسية حقيقية، تمكنهم من اختبار أفكارهم، وتطويرها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل والمساهمة في صناعة المستقبل.

وجدير بالذكر أن جامعة السويدي للتكنولوجيا– (SU Tech) بوليتكنك مصر قد أطلقت عدة مبادرات لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ففي أغسطس 2023، أعلنت الجامعة عن شراكات استراتيجية مع عدد من رواد الصناعة المحليين والدوليين، بهدف توفير تدريب عملي للطلاب خلال سنوات دراستهم. شملت هذه الشراكات مؤسسات مثل مجموعة السويدي إلكتريك، وغيرهم من رواد الصناعات المختلفة في مصر.

عن جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) – بوليتكنك مصر:

تعد جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) - بوليتكنيك مصر - رائدة في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا. جامعة السويدي للتكنولوجيا، هي أول جامعة بوليتكنك بمصر، وتقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى شهادة اعتراف للبرنامج الدراسي من جامعة أميتي دبي الهندية الدولية.

تهدف جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) - بوليتكنيك مصر - إلى توفير تعليم عالي متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة، المهارات التطبيقية، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد الجامعة لطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث إنها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) - بوليتكنيك مصر - مع جامعة أميتي فرع دبي، واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.

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