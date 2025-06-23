تُمثل صفقة الاستحواذ على Qora71 التي انطلقت بدعم من برنامج المستثمرين الأوائل التابع لـ Hub71، دخول Stryde إلى مجال الاستثمار العالمي في التكنولوجيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Stryde، منصة الاستثمار الرقمي المُرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، استحواذها على شركة Qora71، أسرع شبكات المستثمرين الأوائل نموًا في المنطقة. وفي إطار هذه الصفقة، سيتم تغيير اسم Qora71 إلى Stryde71، لإطلاق ذراع جديدة ضمن منصّة Stryde تُركز على رأس المال المُغامر وعلى تنسيق الصفقات في قطاع التكنولوجيا.

ويُمثل هذا الاستحواذ دخول Stryde إلى مجال الاستثمار العالمي في التكنولوجيا، ويُعزز مكانتها كمنصّة استثمارية متعدّدة القطاعات في الأسواق الخاصة، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في الصفقات العالمية. وإلى جانب Stryde Sports، ذراعها المتخصّصة في ريادة الأعمال والاستثمار في المجال الرياضي، ستعمل Stryde71 على توسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين المؤهلين والأفراد من خلال نموذج رقمي للاستثمار المشترك. كما يجري العمل على تطوير قطاعات استثمارية إضافية، ضمن جهود Stryde الهادفة إلى تعزيز مهمتها في إتاحة فرص الاستثمار البديل عالية الجودة للجميع.

تمّ إطلاق منصّة Qora71 بدعم من برنامج المستثمرين الأوائل Angel Investors التابع لـ Hub71 بهدف إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسي الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى مصادر التمويل في مراحلها المبكرة. وفي غضون خمسة أشهر فقط، تمكنت الشبكة من بناء مجتمع يضم ما يزيد عن 130 من المستثمرين الأوائل، وسهلت تمويل أكثر من 50 صفقة استثمارية في الشركات الناشئة برأس مال تجاوز 2 مليون دولار أمريكي. وسرعان ما تحوّلت Qora71، التي أسسها يوسف سالم، إلى منصّة استثمار رقمي مجتمعية، تتيح الوصول إلى التمويل الاستراتيجي بطريقة مبسطة.

وحول صفقة الاستحواذ، قال هادي حلبي، شريك مؤسس لشركة Stryde: "يُعدّ انضمام Qora71 إلى عائلة Stryde إنجازًا كبيرًا. إن قيادة يوسف سالم وما أنشأته Qora71 في Hub71 في وقت قياسي، هما مصدر إلهام حقيقي. ومعًا، سنُمكن الجيل الجديد من الشركات الناشئة من تحقيق النموّ على مستوى المنطقة والعالم".

ومن جانبه، قال يوسف سالم، الذي انضم إلى سترايد كشريك: "جاء إطلاق Qora71 لمنح مؤسسي الشركات الناشئة المتميزين، إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل الفعّالة، بالإضافة إلى كونها شبكة علاقات توفر القدرة على الوصول إلى السوق، بدعم من مجتمع المستثمرين الاستراتيجيين الأوائل في مراحل التأسيس. وفي غضون خمسة أشهر فقط، أثبتنا هذه الرؤية. والآن مع Stryde ، سنتمكن من توسيع نطاق هذا التأثير بشكل كبير".

وتجمع Stryde71 بين نموذج Qora71 الاستثماري المجتمعي ومنصّة Stryde الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، ما يُوفر تجربة استثمارية متكاملة للأعمال. ويُعدّ هذا التوسع أول دخول لـ Stryde إلى أبوظبي عبر سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث تتيح هذه المنصّة الجديدة للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين إمكانية الاستثمار المشترك في صفقات حصرية في الشركات الناشئة، بينما توفر للمؤسسين منصة متكاملة لتمكين الشركات الناشئة من جمع التمويلات في المراحل المبكرة من التأسيس والنموّ.

وفي هذا السياق، قالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون القيمة المضافة في Hub71: "من خلال برنامج Qora71، عمِلنا على تقديم الدعم للمستثمرين في المراحل المبكرة من الأعمال، وساهمنا بتحقيق نتائج ملموسة عبر تسهيل ضخّ رأس المال في شركات ناشئة ذات إمكانات عالية وتسريع وتيرة نموّها. ويأتي إطلاق Stryde71 كخطوة طبيعية تتلو هذا النجاح؛ فهي لا تقتصر على تجسيد نجاح المبادرة ؛ بل تعكس أيضًا التقدّم المشترك الذي أحرزه مجتمعنا، وانسجامنا مع مهمتنا الأشمل، في تعزيز مشهد رأس المال الاستثماري في أبوظبي".

يعكس هذا الاستحواذ الزخم المتسارع في تمويل الشركات الناشئة خلال المراحل المبكرة في أبوظبي، يسهم في ترسيخ منظومة استثمارية أكثر انفتاحًا وكفاءة. وفي ظل سعي دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار، يمثل نموذج Stryde71 للاستثمار المنظم والموجه للمجتمع إضافة نوعية تسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وجذب رؤوس الأموال العالمية.

نبذة حول Stryde:

منصّة استثمار رقمي مُرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية متعدّدة القطاعات في الأسواق الخاصة، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في الصفقات العالمية.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

وتعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر Hub71AD #Hub71@

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