أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، خلال مؤتمر "ليب 2025"، عن إطلاق "upsource by solutions"، الهوية الجديدة لشركة مراكز الاتصال (ccc) التابعة للمجموعة والمتخصصة في تعهيد الأعمال. وتأتي هذه الخطوة تتويجهاً للنجاحات التي حققتها الشركة في تقديم حلول رائدة ترتقي بتجربة العملاء، وتمثل انطلاقة جديدة وطموحة نحو تقديم خدمات مبتكرة.

وتمكّن upsource by solutions رواد الأعمال من تركيز جهودهم على تسريع نمو أعمالهم من خلال تبسيط العمليات والاستفادة من خدمات التعهيد الخارجي. كما تتيح للشركات في أنحاء المملكة إمكانية تعهيد المهام غير الأساسية إلى جهات متخصصة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر الموارد اللازمة لدعم الأعمال الأساسية. كما تقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات تعهيد الأعمال، تشمل إدارة العمليات، والشؤون المالية، والموارد البشرية، وحلول تجربة العملاء.

وتهدفupsource ، التي تحظى بدعم منظومةstc ، إلى أن تكون الشريك المفضل للشركات التي تتطلع لتحسين عملياتها، وخفض التكاليف، وتحقيق نمو مستدام، من خلال تعهيدها لشريك موثوق يوظف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الذكية. كما تهدف الشركة لإرساء معايير جديدة لجودة الخدمة، والتحول الرقمي، وتطبيق الحلول القابلة للتوسع، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا

نبذة عن عن upsource by solutions

*upsource by solutions* هي الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم خدمات تعهيد للأعمال (BPO). تأسست الشركة بهدف الجمع بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، وتعمل upsource مع أكثر من 100 عميل عبر قطاعات متنوعة، مدعومة بأكثر من 9,000 موظف. تُعد upsource أول شركة BPO في المملكة تحصل على شهادة COPC (OSP)، وتقدم خدمات متطورة من خلال مراكزها الاستراتيجية في الرياض، جدة، القصيم، والمدينة المنورة.

تتمثل مهمة upsource في قيادة التحول الرقمي باستخدام التقنيات المبتكرة، مع ضمان تقديم خدمات استثنائية وتعزيز بيئة عمل عادلة وشاملة للجميع. وقد حصلت upsource على العديد من الجوائز تقديراً لريادتها في الصناعة وتميزها التشغيلي وممارساتها المرتكزة على الموظفين.

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