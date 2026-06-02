المنامة، البحرين، أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، إطلاقها أول مركز للأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة ’StrikeReady‘ العالمية والرائدة في مجال الأمن السيبراني. ويُمثل هذا المركز، الأول من نوعه في المنطقة، نقلة نوعية في مجال الخدمات الأمنية المُدارة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستويين المحلي والإقليمي.

ويقدم المركز أحدث خدمات الأمن السيبراني، متجاوزاً بذلك المفهوم التقليدي القائم على المراقبة الأمنية فحسب، إذ يتيح الكشف المستقل عن التهديدات الإلكترونية، والتحقيق فيها، والاستجابة التلقائية لها بسرعة غير مسبوقة، بما يعزز مستويات الحماية ويرتقي بالكفاءة التشغيلية لدى الشركات والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد هشام مصطفى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لدى شركة stc البحرين، قائلاً: "إن إطلاق المركز المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية لشركة stc البحرين وللمنظومة السيبرانية المحلية. فالمركز لا يرتقي بعملياتنا الأمنية فحسب، بل يعيد رسم مفهوم الخدمات الأمنية المُدارة لقطاع الأعمال. ومن خلال تعاوننا مع شركة ’StrikeReady‘، فإننا نجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والخبرات البشرية المتخصصة لتقديم أحدث الحلول السيبرانية بمستويات غير مسبوقة من الحماية وسرعة الاستجابة، بما يعزز من مكانة stc البحرين بصفتها الشريك الموثوق لقطاع الأعمال."

ويتجاوز المركز نمط العمليات الأمنية التقليدية القائمة بدرجة كبيرة على التدخل المعالجة اليدوية، مستنداً إلى نهج قائم على تحليل المعلومات الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج أحدث التقنيات الأمنية، وقدرات الاستجابة التلقائية، والإشراف البشري المتخصص، بما يوفر حماية مستقلة ومتواصلة قادرة على رصد التهديدات الإلكترونية والتحقيق فيها واحتوائها بصورة شبه فورية، بما يقلص زمن التحقيق في الحوادث الأمنية بنسبة تصل إلى 95%.

من جانبه، قال السيد ياسر خالد، الرئيس التنفيذي لشركة ’StrikeReady‘: "نفخر بكوننا الشريك التقني الرئيسي لمركز الأمن السيبراني التابع لشركة stc البحرين، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. إن تعاوننا هذا يجسد إيماننا المشترك بأن الأمن السيبراني المستقل لم يعد مجرد طموح مستقبلي، بل بات واقعاً يمكن للشركات والمؤسسات توظيفه لحماية أعمالها."

ويعتمد المركز على محرك ذكاء اصطناعي متطور يمتاز بقدرته المستمرة على التعلم والتكيف، مستفيداً من شبكة واسعة من مصادر المعلومات الأمنية، تشمل مراقبة الشبكة المظلمة، لرصد التهديدات السيبرانية المتطورة والتعامل معها بصورة استباقية، في حين تتولى الأنظمة المؤتمتة إدارة الحوادث الروتينية بشكل متكامل، بما يتيح لمحللي stc البحرين التركيز على التحقيقات المعقدة وتعزيز الاستراتيجيات الدفاعية الاستباقية. ويأتي إطلاق المركز انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة إلى إرساء بنية رقمية آمنة ومستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين، بإطلاقها مركز الأمن السيبراني والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، مستمرة في إرساء معايير جديدة للأمن السيبراني لقطاع الأعمال في المنطقة، من خلال طرح منظومة حماية أكثر سرعة وذكاء واستباقية، قائمة على أحدث التقنيات السيبرانية من ’StrikeReady‘ إلى جانب الخبرات المتخصصة لفريقها الأمني، بما يمكّن قطاع الأعمال المحلي من حماية عملياته ورفع جاهزيته الرقمية للتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية.

