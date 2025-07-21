المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمكِّن الرقمي، عن شراكتها الاستراتيجية مع بنك سنغافورة الخليج- البحرين، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات، بما يكفل تعزيز الكفاءة التشغيلية للبنك والارتقاء بتجربة عملائه إلى مستويات جديدة. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في مسيرة إنجازات stc البحرين، حيث تواصل الشركة جهودها الرامية إلى تمكين قطاع الأعمال التجارية بأحدث التقنيات والحلول الرقمية، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي ترتكز على الابتكار والاستدامة وتطوير الخدمات المالية في المملكة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيقوم قطاع الأعمال في stc البحرين بتزويد بنك سنغافورة الخليج - البحرين بمجموعة متطورة من حلول تكنولوجيا المعلومات المصممة لتلبية احتياجاتهم. وتهدف هذه الحلول إلى تبسيط العمليات، وتحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز قدرة البنك على التكيف مع التغييرات المتسارعة في المشهد المالي. وباعتماد أحدث التقنيات ودمجها بسلاسة ضمن أنظمة البنك، يسعى بنك سنغافورة الخليج إلى الارتقاء بمستوى خدماته المصرفية إلى آفاق جديدة، مع تعزيز مرونته التشغيلية واستعداده لمتطلبات المستقبل.

وعلق السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في stc البحرين، قائلاً: "تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا الراسخ بدعم قطاع الأعمال التجارية، وتمكين الشركات في المملكة من الانطلاق نحو آفاق جديدة من الازدهار والنمو في ظل الاقتصاد الرقمي المتسارع. ومن خلال تزويد بنك سنغافورة الخليج - البحرين بحلول تكنولوجيا معلومات متطورة ومبتكرة، فإننا لا ندعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية فحسب، بل نعزز أيضاً مكانتنا كمزود رائد وموثوق لأحدث حلول التكنولوجيا المتطورة، ونرسخ مساهمتنا الفاعلة في إعادة تشكيل ملامح القطاع المالي".

من جانبه، صرح السيد علي موسى، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة بنك سنغافورة الخليج: "تمثل شراكتنا مع stc البحرين خطوة هامة في رحلتنا نحو صياغة منظومة مصرفية رقمية متكاملة، تتميز بالمرونة والجاهزية للمستقبل، ومصممة لتلبية متطلبات السوق العالمية. من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة وتوفير أفضل خدمات تكنولوجيا المعلومات، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمات مالية سلسة وآمنة تلبي احتياجات العملاء، وتتماشى مع مهمتنا الأساسية المتمثلة في الجمع بين خدمات التمويل التقليدي والرقمي."

من خلال التزامها الثابت بدعم الشركات في مسيرة تحولها الرقمي، تواصل stc البحرين ترسيخ مكانتها كمحرك أساسي للابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مساهمةً بذلك بدور رئيسي في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام والازدهار الشامل للمملكة.

نبذة عن stc البحرين

تعتبر stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، والممكن الرقمي الأسرع نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ دخولها سوق الاتصالات بمملكة البحرين عام 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين. وقد عززت الشركة مكانتها من خلال استثمارها المتواصل في تقنيات الجيل القادم وتوفير المنتجات والخدمات المُبتكرة لعملائها، بما في ذلك التقنيات المتطورة في الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، مدفوعات الهاتف المحمول وحلول البيانات للنواقل والمشغلين. كما حققت إنجازات هامة للنهوض بالقطاع بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، حيث يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مُحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المُستدام في المملكة. شملت هذه الانجازات الوطنية ريادة الشركة الإقليمية في تجربة تأسيس تقنية 5.5G، وإطلاق مبادرة "Launchpad Web3" التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، إلى جانب مساهمتها البارزة في تطوير تقنية Blockchain في منطقة الشرق الأوسط.

في عام 2018، أحدثت stc البحرين نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق تطبيق stc pay، الذي تطور ليصبح شركة مرخصة رسمياً من مصرف البحرين المركزي، وتابعة ومملوكة بالكامل لشركة stc البحرين. تعتبر stc pay اليوم محفظة رقمية شاملة، تعمل على تيسير الخدمات المالية للأفراد، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد غير النقدي بالمملكة.

على مدى العقد الماضي، تصدرت stc البحرين بشكل متواصل قائمة الخدمات عالية الجودة في تقرير هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تغطية واسعة النطاق وخدمات مبتكرة. من خلال استثمارها في قطاع الاتصالات البحريني، تهدف stc البحرين لريادة مشهد التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

حصدت الشركة العديد من الجوائز الهامة تتويجاً لحرصها المستمر على توفير خدمات مبتكرة لعملائها، مما عزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وخدمات التمويل عبر الهاتف المحمول، والتي ساهمت في إثراء الحياة اليومية لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء.

ويتماشى ذراع المسؤولية الاجتماعية للشركة " stc جسور " مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. ويهدف البرنامج لتمكين الأفراد وربط المجتمع المحلي ببعضه البعض، سعياً لترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في البحرين. من خلال التركيز على المجتمع، الأسرة، البيئة والتكنولوجيا كركائز أساسية، كما تسعى مبادرات " stc جسور " للموازنة بين النهوض بقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمساهمة بدورها في تنمية المجتمع، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز الروابط المجتمعية وتمكين الأفراد من خلال العمل على تيسير سبل تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات.

وتعتبر stc البحرين اليوم شركة الاتصالات المفضلة في البحرين والجهة الرائدة في تمكين الخدمات الرقمية المتطورة.

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