الرياض:ضمن التزامها بدورها الريادي في دعم التحول الرقمي على المستويين المحلي والعالمي، تواصل مجموعة stc تقديم حلول رقمية متطورة تواكب أحدث الابتكارات وتسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المستخدمين، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والجودة.

وفي إطار هذه الجهود، تقدم المجموعة خدمات سحابية متكاملة ومتطورة عبر منصة السوق الإلكتروني التابع لهيئة الحكومة الرقمية (DGA)بالشراكة مع شركة Oracle العالمية، مما يتيح للعديد من القطاعات الوصول إلى حلول تقنية مرنة وآمنة تدعم الأتمتة، وتحسن كفاءة عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتعزيز الابتكار الرقمي. وتشمل هذه الشراكة تقديم أكثر من 100 خدمة سحابية متقدمة مثل، البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، لتوفير بيئة تقنية موثوقة تساعد العديد من الجهات على تطوير التطبيقات بسهولة وإدارة البيانات بشكل فعّال، مع القدرة على التوسع والتكيف وفق احتياجاتها المتغيرة.

وتلتزمstc بتعزيز الحوكمة الرقمية ودعم الابتكار وتمكين القطاع العام بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية، مما يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتعمل منصة السوق الإلكتروني التابع لهيئة الحكومة الرقمية وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مما يسهل على القطاعات المستفيدة إدارة صفقاتها السحابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تتيح المنصة بيئة مرنة وآمنة تضمن استمرارية العمليات وتسهم في تقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، مما يسهل التنسيق والتكامل الرقمي بين مختلف الجهات.

تتميز الخدمات السحابية من stc بسهولة الاستخدام، وتتيح حلولًا مبتكرة لتحسين أداء العمليات وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى دعم فني متكامل لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بسرعة وكفاءة مع أية مشكلات قد تطرأ.

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