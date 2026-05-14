أعلنت مجموعة stc عن إطلاق الهوية الجديدة لشركة "Giza Systems" تحت مسمى "pulse by solutions"، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل منظومتها الرقمية وتوسيع حضورها الإقليمي في خدمات تكامل الأنظمة والحلول التقنية.

وتأتي هذه الهوية الجديدة امتداداً لمسيرة الشركة القائمة التي تصل إلى نحو خمسة عقود تحت اسم "Giza Systems"، الشركة الرائدة في تكامل الأنظمة منذ عام 1974. حيث قامت مجموعة stc بالإستحواذ على الشركة في عام 2022 مقابل 158 مليون دولار ، وتؤدي solutions by stc، الذراع الرقمي للمجموعة، دوراً محورياً في هذا التحول، حيث تندرج pulse by solutions تحت مظلتها كأحد الممكنات الرئيسية لتقديم خدمات تكامل الأنظمة المتقدمة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عمر النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc ورئيس مجلس إدارة شركة pulse على أن إطلاق الهوية الجديدة يمثل مستوى متقدم من تكامل العمليات ضمن المجموعة، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تمكين التحول الرقمي. وأضاف: " يسهم توحيد خبرات pulse في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتكامل الأنظمة تحت هوية واحدة في تعزيز تنافسية المجموعة في الأسواق الإقليمية وتسريع وتيرة توفير القيمة بما يتناغم مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ".

من جانبه، أكد المهندس أحمد الحراني، الرئيس التنفيذي لشركة pulse by solutions: "تعكس الهوية الجديدة انتقال الشركة إلى مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي، ويعزز العمل تحت مظلة solutions by stc وضمن منظومة stc قدرتنا المؤسسية على تنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة النطاق. كما أكد على مواصلة pulse by solutions التركيز على تحقيق دمج الأنظمة الرقمية والبنية التحتية الحيوية، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات من خلال تمكين اتصال سلس بين الأنظمة التشغيلية ومنصات البيانات، وتقديم حلول مبتكرة تدعم استدامة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

ويعكس هذا التحول اتساق الرؤية والأهداف التشغيلية عبر منظومة stc ، بما يعزز دورها كممكن للتحول الرقمي في المنطقة، ويدعم توسعها في تقديم خدمات تكامل الأنظمة والحلول الرقمية عبر الأسواق التي تعمل فيها.

