المنامة، البحرين، : أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، عن اقامتها لشراكة استراتيجية مع الشركة العالمية لخدمات الدفع (GPS)، إحدى الشركات المتخصصة في إرساء البنى التحتية للمدفوعات وتقديم حلول دفع رقمية آمنة ومبتكرة على المستويين المحلي والإقليمي، إذ يأتي هذا التعاون ليؤكد التزام stc pay بمواصلة استثمارها في ترسيخ دعائم البنية التحتية الرقمية في المملكة، بما يعزز مستوى الأمان فيها وقابليتها للتوسع وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستعزز stc pay خدماتها للبطاقات والمدفوعات الرقمية مستعينة بالخبرة الواسعة التي تتمتع بها GPS، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال معالجة المدفوعات. كما يسهم هذا التعاون في تعزيز كفاءة وموثوقية المنظومة الرقمية لشركة stc pay مع دعم قابليتها للتوسع ورفع مستويات الأمان فيها، لا سيما فيما يتعلق بالبطاقات ومعاملات المدفوعات الرقمية، مع ضمان توافق هذه المنظومة مع شبكات الدفع العالمية، بما يؤكد التزام stc pay الراسخ بالدفع بعجلة النمو والابتكار للاقتصاد الرقمي بالمملكة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتن زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "نحرص في stc pay على طرح كل ما هو مبتكر وآمن في مجال المدفوعات الرقمية على نحو يخدم ويلبي تطلعات عملائنا. إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع GPS تمثل استثماراً مهماً في بنيتنا التحتية الرقمية، إذ نهدف من خلالها إلى الارتقاء بخدمات البطاقات والمدفوعات الرقمية لدينا بالاستعانة بالخبرات الواسعة لدى الشركة العالمية لخدمات الدفع، على نحو يضمن تقديم خدمات أكثر سلاسة وموثوقية، ومرتكزة على أعلى معايير الأمان، بما يواكب متطلبات المدفوعات الرقمية مستقبلاً."

من جانبه، قال السيد علي عرب، المدير العام للشركة العالمية لخدمات الدفع: "إن تعاوننا مع شركة stc pay يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها شركتنا بصفتها شريكاً موثوقاً في مجال المدفوعات الرقمية، حيث نمضي قدماً في توسعة نطاق حضورنا إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي، من خلال توظيف خبراتنا الممتدة على مدى عقود لتقديم خدمات معالجة آمنة للبطاقات والمدفوعات الرقمية، فضلاً عن طرح حلول متكاملة لتخصيص البطاقات، بما يؤكد التزامنا بدعم منظومات المدفوعات الرقمية وتعزيز ابتكارها."

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص stc pay على طرح كل ما هو جديد ومبتكر، ترسيخاً لموقعها الريادي في القطاع المالي، معززة بذلك من مكانة المملكة بصفتها رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.

