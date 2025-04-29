المنامة، البحرين: أعلنت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، عن فوزها بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز "البطاقات والمدفوعات"، وذلك عن فئتي ’أفضل منتج مسبق الدفع" و’الشمول المالي‘. ويأتي هذا التكريم تقديراً لنهجها الابتكاري في الارتقاء بالحلول المالية الرقمية، والتزامها الراسخ بتعزيز وصول هذه الحلول لمختلف شرائح المجتمع.

وحازت stc pay على جائزة "أفضل منتج مسبق الدفع" عن برنامجها المبتكر للبطاقات مسبقة الدفع، الذي يتيح للعملاء إجراء المدفوعات بسلاسة، ويعزز استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية عبر إدراج خدمات مثل "Apple Pay" و"Samsung Pay". ويُمكّن البرنامج العملاء، بمن فيهم من لا يمتلكون بطاقات ائتمانية، من استصدار بطاقات مسبقة الدفع بشكل فوري، والاستمتاع بمزايا حصرية عالمية مثل ميزة الاسترداد النقدي الفوري وغيرها من العروض التي تثري تجاربهم.

وتشمل مجموعة البطاقات مسبقة الدفع: "ماستركارد وورلد مسبقة الدفع"، و"ماستركارد وورلد ميتال مسبقة الدفع"، بالإضافة إلى البطاقات العائلية التابعة، ما يوفر حلولاً متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وفعالية.

كما فازتstc pay بجائزة "الشمول المالي"، تقديراً لشراكتها مع هيئة تنظيم سوق العمل، بهدف تيسير عملية تأهيل العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة. وفي إطار هذا التعاون، يتم إصدار رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) لكل عامل فور وصوله إلى مطار البحرين الدولي، حيث يتم ربطه بمحفظة stc pay الرقمية، مما يوفر للعامل وسيلة آمنة وميسرة لاستلام أجوره تماشياً مع نظام حماية الأجور. وتسهم هذه المبادرة في سد الفجوة بين تسجيل العامل وتلقيه للأجر، مما يضمن توفير بيئة عمل أكثر أماناً، ويعزز من تجربته الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، رئيس مجلس إدارة شركة stc pay والرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً: "يشرفنا أن نفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، حيث إنهما تجسدان التزامنا الراسخ بإعادة صياغة الخدمات المالية في المملكة من خلال منصّتنا الرائدة stc pay، وذلك عبر إثراء تجربة عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء، وابتكار منتجات مسبقة الدفع تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى تبني مبادرات ترمي إلى تحقيق الشمول المالي. إن هذا التكريم يدفعنا للمواصلة في الابتكار ودعم رؤية المملكة في الدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد غير النقدي في مملكة البحرين."

وتجدر الإشارة إلى أن محفظة stc pay الرقمية أحدثت، ومنذ انطلاقتها، ثورة في عالم التكنولوجيا المالية، وباتت من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي بالمملكة، حيث ساهمت بفضل شبكتها الواسعة وريادتها التقنية في طرح خدمات مالية متكاملة وآمنة وميسرة، تشمل التحويلات المالية والدولية، ودفع الأجور، وبرامج المكافآت الحصرية.

نبذة عن stc البحرين

تعتبر stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، والممكن الرقمي الأسرع نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ دخولها سوق الاتصالات بمملكة البحرين عام 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين. وقد عززت الشركة مكانتها من خلال استثمارها المتواصل في تقنيات الجيل القادم وتوفير المنتجات والخدمات المُبتكرة لعملائها، بما في ذلك التقنيات المتطورة في الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، مدفوعات الهاتف المحمول وحلول البيانات للنواقل والمشغلين. كما حققت إنجازات هامة للنهوض بالقطاع بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، حيث يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مُحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المُستدام في المملكة. شملت هذه الانجازات الوطنية ريادة الشركة الإقليمية في تجربة تأسيس تقنية 5.5G، وإطلاق مبادرة "Launchpad Web3" التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، إلى جانب مساهمتها البارزة في تطوير تقنية Blockchain في منطقة الشرق الأوسط.

في عام 2018، أحدثت stc البحرين نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق تطبيق stc pay، الذي تطور ليصبح شركة مرخصة رسمياً من مصرف البحرين المركزي، وتابعة ومملوكة بالكامل لشركة stc البحرين. تعتبر stc pay اليوم محفظة رقمية شاملة، تعمل على تيسير الخدمات المالية للأفراد، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد غير النقدي بالمملكة.

على مدى العقد الماضي، تصدرت stc البحرين بشكل متواصل قائمة الخدمات عالية الجودة في تقرير هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تغطية واسعة النطاق وخدمات مبتكرة. من خلال استثمارها في قطاع الاتصالات البحريني، تهدف stc البحرين لريادة مشهد التحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

حصدت الشركة العديد من الجوائز الهامة تتويجاً لحرصها المستمر على توفير خدمات مبتكرة لعملائها، مما عزز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وخدمات التمويل عبر الهاتف المحمول، والتي ساهمت في إثراء الحياة اليومية لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء.

ويتماشى ذراع المسؤولية الاجتماعية للشركة " stc جسور " مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. ويهدف البرنامج لتمكين الأفراد وربط المجتمع المحلي ببعضه البعض، سعياً لترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في البحرين. من خلال التركيز على المجتمع، الأسرة، البيئة والتكنولوجيا كركائز أساسية، كما تسعى مبادرات " stc جسور " للموازنة بين النهوض بقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمساهمة بدورها في تنمية المجتمع، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز الروابط المجتمعية وتمكين الأفراد من خلال العمل على تيسير سبل تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات.

وتعتبر stc البحرين اليوم شركة الاتصالات المفضلة في البحرين والجهة الرائدة في تمكين الخدمات الرقمية المتطورة.

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