المنامة، البحرين، حصدت stc pay، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، جائزة الاستحقاق الدولية لعام 2026 وذلك عن فئة ’الاتصالات – تمكين الغير متصلين رقمياً‘، إذ تأتي هذه الجائزة المرموقة تقديراً لدورها المحوري في تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع قطاع الخدمات المصرفية.

وتحتفي الجائزة بإسهامات stc pay البحرين البارزة في إرساء منظومة رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بمن فيهم العمالة الوافدة والمقيمين من ذوي الدخل المحدود ممن لم يسبق لهم التعامل مع قطاع الخدمات المصرفية الرقمي، حيث بوسعهم إتمام إجراءات التسجيل بالكامل رقمياً بكل يسر وسهولة، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة إلى الدفع بعجلة التحول الرقمي بالمملكة.

وقد قامتstc pay البحرين بدور فاعل في تلبية الاحتياجات الأساسية للعمالة الوافدة، من خلال توفير وسيلة آمنة وفعالة للإيداع والسحب النقدي، فضلاً عن التحويلات الدولية إلى أكثر من 60 بلداً بأفضل الأسعار. كذلك أسهم تعاونها الاستراتيجي مع هيئة تنظيم سوق العمل ضمن نظام حماية الأجور في تعزيز كفاءة آلية صرف الأجور، بما يضمن صرفها في مواعيدها بشفافية، ويسهم في ترسيخ بيئة عمل أكثر استقراراً وكفاءة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ميتن زافراك، الرئيس التنفيذي لشركة stc pay البحرين، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نفوز بجائزة الاستحقاق الدولية لعام 2026 عن فئة ’الاتصالات – تمكين الغير متصلين رقمياً‘، إذ يأتي هذا التقدير تجسيداً لالتزامنا بتسخير التكنولوجيا في سبيل خدمة المجتمع، انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى صياغة مستقبل رقمي أكثر شمولًا وتمكينًا لجميع المقيمين في البحرين، بغض النظر عن مستوى دخلهم أو تاريخهم المصرفي. كما إننا من خلال تعزيز الشمولية المالية، لا نسعى لتمكين الغير متصلين رقمياً فحسب، بل نسهم أيضًا في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص واعدة، تماشياً مع الرؤية الوطنية لمملكة البحرين."

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق stc pay البحرين شهد، منذ انطلاقته، أكثر من 700 ألف عملية تحميل، مع تنفيذ أكثر من 30 مليون معاملة تجاوزت قيمتها 900 مليون دينار بحريني. وتحرص الشركة، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات، مثل طيران الخليج عبر برنامج الولاء ’Miles+‘ المبتكر، وماستركارد من خلال بطاقات مسبقة الدفع، إلى إثراء تجربة عملائها بعروض قيّمة وحصرية، معززة بذلك من مكانتها في طليعة التمكين الرقمي ودعم رؤية المملكة نحو مجتمع رقمي لا نقدي.

