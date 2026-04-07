الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "ميزون صفقة"، المنصة السعودية الرائدة في مجال التخفيضات والعروض الحصرية للعلامات الفاخرة، عن نجاحها في جمع 620 ألف دولار ضمن جولة ما قبل التأسيس. شارك في الجولة صندوق 500 Global عبر برنامج "مسرّعة سنابل"، إلى جانب نخبة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين من السعودية وأنحاء العالم، من بينهم روّاد أعمال وتنفيذيون في قطاعي التجزئة والتقنية، أبرزهم مؤسس منصة Ventes Exclusives الأوروبية الشهيرة.

تأسست "ميزون صفقة" عام 2024 على يد ليا مهاوج، وإستيل نصر، وجورجيا مهاوج، وهي تعمل على بناء منصة تقنية متطورة تمكن العلامات التجارية الفاخرة من تحويل مخزونها الفائض إلى عوائد ربحية، مع ضمان التحكم الكامل في سياسات التسعير، والتوزيع، وصورة العلامة التجارية. استلهمت الشريكات فكرة المنصة من كبرى الشركات العالمية الناجحة في هذا المجال، وعملن على تسخير خبراتهن وشبكات علاقاتهن الواسعة في السعودية ودول الخليج لربط المتسوقين المهتمين بالموضة بعروض حصرية في قطاعات الأزياء، والجمال، وأسلوب الحياة.

صرحت ليا مهاوج، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية: "بلغت إيرادات سوق السلع الفاخرة في الخليج 12.8 مليار دولار في عام 2025، ومع ذلك لا تزال العلامات التجارية تواجه تحديات في بيع المخزون الفائض دون المساس بصورتها ومكانتها أو هوامش ربحها. وُجدت ميزون صفقة لتقدم بيئة آمنة تتيح لهذه العلامات استعادة قيمة مخزونها والوصول للجمهور المستهدف بدقة".

من جانبها، قالت إستيل نصر، الشريكة المؤسسة ومديرة العمليات: "هدفنا الأول هو توفير تجربة سلسة ومتكاملة للطرفين؛ فبينما يستمتع العميل بتشكيلة فريدة من المنتجات، تتولى "ميزون صفقة" إدارة العمليات بالكامل، من الإعداد للحملات إلى التنفيذ والخدمات اللوجستية.. هذا النهج يخفف العبء التشغيلي عن العلامات التجارية ويمنحها القدرة على إطلاق حملات حصرية لعرض منتجات مختارة بعناية تلبي تطلعات السوق".

وعلّقت أمل دخان، الشريك الإداري في 500 Global قائلة: "يسعدنا دعم "ميزون صفقة" في نقل هذا النموذج الناجح للتسوق عبر الإنترنت إلى منطقتنا. لقد نجح فريق العمل في عقد شراكات مميزة مع كبرى العلامات التجارية ومتاجر التجزئة، ونتطلع بحماس لمساندتهم في مراحل نموهم القادمة".

منذ انطلاقتها في مايو 2025، نجحت المنصة في بناء محفظة تضم أكثر من 50 علامة تجارية عالمية ومحلية، مثل Aigner وLanvin وLiu Jo وChantelle وFlabelus وقرمز. وفي أقل من عام، تضاعفت مبيعات المنصة أكثر من 20 مرة، كما أبرمت شراكات استراتيجية مع مؤسسات سعودية كبرى مثل شركة البحر الأحمر الدولية، وشركة الدرعية، وسينومي ريتيل.

تتطلع "ميزون صفقة" إلى ترسيخ مكانتها بوصفها المنصة الرائدة للعروض الحصرية على مستوى المنطقة، وتستهدف تحقيق مبيعات تتخطى 2.5 مليون دولار خلال الـ 18 شهرًا القادمة، إلى جانب توسيع قاعدة شراكاتها لتضم ما يزيد على 100 علامة تجارية. كما تسعى الشركة إلى إثراء التجربة التي تقدمها بتنظيم فعاليات للبيع المباشر في الرياض وجدة، مع مواصلة تحسين تجربة المستخدم وأتمتة العمليات.

نبذة عن "ميزون صفقة"

ميزون صفقة هي منصة سعودية متخصصة في التخفيضات والعروض الحصرية، تساعد العلامات التجارية الفاخرة في مجالات الموضة، والجمال، وأسلوب الحياة على تحويل مخزونها الفائض إلى عوائد ربحية، مع الحفاظ على صورة علامتها التجارية الوصول بها إلى شرائح جديدة من الجمهور.

صُممت المنصة خصيصًا للمتسوقين المهتمين بالعلامات التجارية والمواكبين لأحدث صيحات الموضة؛ حيث تجمع بين التخفيضات المحدودة بخصومات تصل إلى 80%، وبين تجربة تسوق راقية تليق بمستوى العلامات الفاخرة، وتُتيح للعملاء اقتناء أعمال أشهر المصممين العالميين والمحليين.

من خلال حلولها التقنية المتكاملة لإدارة المخزون الفائض، لا تقتصر ميزون صفقة على تمكين العلامات التجارية من تحقيق قيمة إضافية، بل تسهم في إعادة تشكيل تجربة التسوق الفاخرة لجمهور يُقدّر الجودة والأناقة والتميّز.

https://www.maisonsafqa.com/

