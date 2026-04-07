القاهرة : شاركت شركة ماونتن ڤيو السعودية في فعاليات منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي أُقيم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بمشاركة نخبة محدودة من كبار المطورين الدوليين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وتعد ماونتن ڤيو المطور العقاري المصري الوحيد ضمن هذه القائمة المحدودة، ما يعكس ثقة الأسواق الإقليمية في خبراتها وقدرتها على نقل نماذج تطوير عمراني متكاملة إلى أسواق جديدة مع احترام الخصوصية الثقافية والروحية لكل مدينة.

مثل الشركة في المنتدى المهندس أحمد راشد، الرئيس التنفيذي لماونتن ڤيو في المملكة العربية السعودية، حيث شارك في جلسة نقاشية مغلقة بعنوان "آليات واستراتيجيات دخول الأسواق والبناء والتطوير"، إلى جانب نخبة من المطورين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، لمناقشة آليات دخول الأسواق وتطوير المشروعات العمرانية المتكاملة. كما شارك كمتحدث في جلسة بعنوان "تعزيز مكانة المدينة المنورة في المشهد العالمي للتنمية"، والتي تناولت دور الاستثمار طويل الأجل والتخطيط الحكومي في دعم التنمية العمرانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تعمل ماونتن ڤيو على نقل خبراتها في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة إلى السوق السعودي، من خلال تطبيق نماذج قائمة على جودة الحياة والاستدامة، مع تكييف هذه الخبرات بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والروحية لكل مدينة. وتُعد الشراكة مع الجهات الحكومية عاملًا رئيسيًا في تطوير المدن ذات الطابع الخاص، حيث يرتبط نجاح المشروعات في أسواق مثل المدينة المنورة بالعمل ضمن إطار تنظيمي واضح ورؤية تنموية متكاملة تقودها الدولة.



وتُعد مشاريع مثل “حياة” و”وَن” نماذج لتوجه الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة، حيث تم توظيف عناصر من العمارة النجدية في التصميم، إلى جانب تقديم تجربة معيشية متكاملة تعزز الترابط المجتمعي وتواكب احتياجات السوق المحلي. كما تعتمد الشركة على الاستفادة من الخبرات العالمية ونقل المعرفة التقنية، مع تكاملها مع الكفاءات المحلية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية ودعم مستهدفات التنمية في المملكة.



وتأتي مشاركة ماونتن ڤيو في منتدى العمرة والزيارة في إطار حرص الشركة على التواجد ضمن أبرز المنصات الإقليمية المختصة بتطوير قطاع الضيافة والتنمية العمرانية، وتعزيز تبادل الرؤى مع مختلف الجهات المعنية من مطورين وجهات تنظيمية. كما تعكس هذه المشاركة التزام الشركة بالمساهمة في صياغة نماذج تطوير تتماشى مع طبيعة الأسواق المختلفة وتدعم مسارات النمو في المنطقة.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

