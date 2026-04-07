دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند عن ترقية ثلاثة من كوادرها البارزين إلى منصب شريك، وهم موريس سالم، وبريثويش غوش، ويغيت ساف، في خطوة تؤكد التزام الشركة القوي في الاستثمار في الكوادر البشرية وتنمية المواهب، وإلتزامها الراسخ تجاه المنطقة التي تقدم خدماتها لها منذ خمسينيات القرن الماضي.

وانطلاقاً من مكتب آرثر دي ليتل في دبي، يجمع الشركاء الذين تمت ترقيتهم حديثاً بين المعرفة العميقة بالقطاعات والقدرات المتميزة ومهارات راسخة في إدارة علاقات العملاء، مما يعزز نجاحهم المستدام في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.

انضم موريس سالم إلى قسم ممارسات النمو والقطاع العام في شركة آرثر دي ليتل. حيث لعب خلال مسيرته المهنية دوراً محورياً في تأسيس وتوسيع منصة العقارات التابعة للشركة في الشرق الأوسط، وربطها بقسم ممارسات النمو في الشركة. يقدم استشاراته لشركات التنمية السيادية والهيئات الحكومية والجهات الوطنية حول برامج التنمية الحضرية واسعة النطاق والبنية التحتية ومشاريع التحول الاقتصادي في المنطقة. ومن أبرز إنجازاته، بالتعاون مع زملائه عبر مختلف الممارسات، ابتكار مصادر جديدة للإيرادات في مجالات تخطيط العقارات والاستثمار والتطوير. كما يُنسب إليه الفضل في تشكيل وقيادة فرق عالية الأداء عبر مجموعة واسعة من المشاريع.

وانضم يغيت ساف أيضاً إلى قسم ممارسات النمو والقطاع العام في شركة آرثر دي ليتل في دبي. وعلى مدار مسيرته المهنية، عمل ساف مع العديد من الجهات الحكومية في الشرق الأوسط دعماً لتحقيق أجندات طموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الاستثمارات وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية الوطنية. يمتد نطاق خبرته ليشمل صياغة السياسات الوطنية، وإجراء تقييمات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، بالإضافة إلى قيادة مبادرات التحول المؤسسي وتنفيذ برامج التحول الوطني واستراتيجيات الاستثمار عبر مختلف القطاعات.

كما سيعمل بريثويش غوش على تعزيز قدرات شركة آرثر دي ليتل عبر انضمامه إلى قسم ممارسات النمو - قطاع الملكية الخاصة والمستثمرين الرئيسيين. وسيشغل بريثويش منصب الشريك المشارك لقسم ممارسات النمو - قطاع الملكية الخاصة والمستثمرين الرئيسيين في الشرق الأوسط، حيث يتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقات عبر عدة قطاعات. كما يقود مشاريع كبرى في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمارات والامتيازات والتمويل. وتبرز خبرته بشكل خاص في قطاعات السفر والنقل والضيافة والبنية التحتية، حيث أسهم بشكل كبير في إثراء الرصيد المعرفي للشركة من خلال منشوراته ومشاركته في مؤتمرات وفعاليات متخصصة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند: "يسعدني أن أعلن عن ترقية موريس، ويغيت، وبريثويش إلى منصب شريك. تعكس هذه الترقيات المستحقة حرصنا على الاستثمار المستمر في تطوير المواهب الاستثنائية وتجسد التزامنا الراسخ تجاه المنطقة."

وأضاف كوروفيلا: "يتمتع كلاً من موريس، ويغيت، وبريثويش بخبرات متميزة وسجلاً قوياً في تحقيق أثر ملموس لدى العملاء، إلى جانب قدرات قيادية راسخة، من شأنها أن تعزز قدراتنا بشكل أكبر. وسيلعبون معاً دوراً محورياً في تطوير أعمالنا في القطاع العام وقطاع الملكية الخاصة والمستثمرين الرئيسيين، ودعم أجندات التحول لدى عملائنا في منطقة الشرق الأوسط".

عن آرثر دي ليتل

كانت آرثر دي ليتل وما زالت في طليعة الشركات التي اتخذت من الابتكار نهجًا لها منذ تأسيسها في عام 1886م، حيث تفخر الشركة بكونها إحدى الجهات الرائدة في تعزيز التكامل بين عناصر الاستراتيجية والابتكار والتحوّل في القطاعات القائمة على التقنية، فتعمل على تقديم الدعم لعملائها من خلال تطوير منظومة أعمالهم، وتزويدهم بحلول تطويرية واعدة. كما تعمل الشركة على تمكين عملائها من بناء قدراتهم الابتكارية وتنفيذ التحوّل المنشود في مؤسساتهم. وذلك بفضل تمتع فريقنا الاستشاري بخبرات عملية مستفيضة ومتخصصة في مختلف القطاعات والمجالات، جنبًا إلى جنب مع معرفتهم المتعمقة بالتوجهات السائدة وأهم العوامل المحركة للسوق. تمتلك آرثر دي ليتل حضور قوي في أوساط مراكز الأعمال الأهم في العالم، ويحدونا الفخر بتقديم خدماتنا إلى أغلب شركات قائمة "فورتشن 1000" الصادرة عن مجلة فورتشن لأكبر 1000 شركة في العالم، إضافة إلى غيرها من كبريات الشركات ومؤسسات القطاع العام.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.adlittle.com

