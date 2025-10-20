مسقط - سلطنة عمان: أعلنت مختبرات عمانتل للابتكار ومسرعة الأعمال inspireU من stc عن توقيع شراكة استراتيجية، خلال مشاركتهما في معرض جيتكس العالمي. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم منظومة الشركات التقنية الناشئة وتسريع نموها في المنطقة، بما يعزز بيئة الابتكار وريادة الأعمال. وتعكس هذه الخطوة التزام الجانبين بتمكين رواد الأعمال وتطوير مسارات النمو القائمة على التكنولوجيا والمعرفة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تمكين الشركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى الجانبين من التوسع في الأسواق الإقليمية عبر توفير بيئة محفزة، ودعم تقني وإرشادي متخصص يواكب احتياجاتها في مختلف مراحل النمو. كما تسعى أيضاً إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير القدرات المشتركة، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في البلدين الشقيقين.

وسيسهم هذا التعاون في خلق فرص متبادلة للشركات التقنية الناشئة في البلدين، حيث تتيح للشركات العمانية الناشئة الانضمام إلى مسرعة inspireU للاستفادة من شبكة العلاقات والخبرات في السوق السعودي ومنظومة stc، فيما ستُسهَّل إجراءات دخول الشركات السعودية الناشئة إلى السوق العماني عبر مختبرات عمانتل للابتكار. ويتضمن هذا التعاون تبسيط آليات دخول الأسواق الجديدة وتعزيز تبادل المعرفة بين مراكز الابتكار في كلا البلدين، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال في المنطقة.

وتعليقا على ذلك، قالت صاحبة السمو السيدة غادة بنت جيفر آل سعيد مدير أول مختبرات عمانتل للابتكار: تُجسّد هذه الشراكة خطوة استراتيجية راسخة تعكس التزام عمانتل المستمر بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المنطقة. إذ أن تعاوننا مع مسرعة inspireU من stc يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات التقنية الناشئة لتوسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، مستفيدين من الخبرات والإمكانات المشتركة للطرفين.

من جهته قال عبد الرحمن الزهير، مدير مسرعة inspireU في مجموعة stc: تُعد هذه الشراكة خطوة محورية لربط منظومات الابتكار، وتوسيع الوصول إلى التقنيات الناشئة، وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى معًا إلى بناء مركز إقليمي أقوى يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز رائد للابتكار الرقمي."

ويشكل هذا التعاون نقلة نوعية ضمن مسار الجهود المشتركة بين الجانبين لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم وتمكين الشركات التقنية الناشئة للتوسع في الأسواق الإقليمية والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد التقني في المنطقة. كما يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام عمانتل وstc بدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وبناء منظومة مستدامة تعزز من تنافسية دول مجلس التعاون الخليجي في المشهد التقني العالمي.

تم إنشاء مختبرات عمانتل للابتكار في عام 2021 للاستفادة من خبرات عمانتل في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في سلطنة عمان. وتلعب دورا محوريا في دعم وتمكين الشركات التقنية الناشئة حيث استطاعت منذ تأسيسها بدعم أكثر من 60 شركة تقنية ناشئة من خلال مسرعة عمانتل والبرامج الأخرى التي تقدمها، وكذلك تم الاستثمار ما يقارب 3 ملايين ريال عماني في بعض من هذه الشركات من خلال الصندوق المشترك بين عمانتل وصندوق عمان المستقبل.

وقد نجحت عمانتل من خلال تكامل عملياتها وخبراتها الواسعة في مجال الاتصالات والتقنية الرقمية، في ترسيخ مكانتها كمجموعة رائدة للاتصالات في سلطنة عُمان والمنطقة. وأسهمت حلولها المبتكرة في تقديم خدمات متقدمة لمختلف فئات المشتركين وذلك ضمن سعيها إلى تقديم تجربة استثنائية لمشتركيها وتجاوز توقعاتهم. تعمل الشركة على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة، وتوفير حلول متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية، والأمن السيبراني، وغيرها، بالإضافة إلى تسخير قدراتها التقنية لتعزيز الابتكار والريادة في التقنيات الحديثة والمتقدمة.

تم إطلاق inspireU من مجموعة stc في 2015 بهدف تمكين الشركات الناشئة في مجالي الاتصالات والتحول الرقمي. وتعمل inspireU على دعم رواد الأعمال من خلال تقديم الدعم المالي، والإرشاد، وفرص التوسع، والربط بمنظومة stc المتكاملة، مما يتيح لهم تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وقد نجحت المسرعة في دعم أكثر من 150 شركة ناشئة والتي استقطبت استثمارات تجاوزت مليار ريال سعودي، وأسهمت حلولها في خدمة أكثر من 52 مليون مستفيد، مما يعكس أثرها الفعّال في تعزيز الابتكار وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال.

وتُعد مجموعة stc الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، حيث تقدم حلولًا متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمدفوعات الرقمية. ومن خلال منظومتها الريادية المتكاملة التي تضم colab وinspireU وtali ventures، تواصل المجموعة تمكين رواد الأعمال ودعم تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقد رسّخت stc مكانتها كمجموعة رائدة في مجالات التقنية والاتصالات مستفيدة من إمكاناتها وخبراتها الواسعة لتعزيز التحول الرقمي وتسريع وتيرة الابتكار على مستوى المملكة والمنطقة.

