المنامة، البحرين: أعلنت stc البحرين، المُمكِّن الرقمي، وهواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف لتعزيز سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة، مدفوعة بتقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G-A) والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق النمو المستدام للشركات، في عصر يشهد نمواً متسارعاً للحلول والتقنيات الرقمية المتطورة.

يهدف هذا التعاون للاستثمار في تطوير البنية التحتية الداعمة للجيل القادم من التقنيات المبتكرة، وتمكين الشركات من تبنّي أحدث الحلول الرقمية، إلى جانب توفير تجارب مثرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مختلف القطاعات الحيوية. كما تُرسّخ هذه الاتفاقية رؤية استراتيجية شاملة للتعاون المثمر بين الشركتين، تشمل إجراء البحوث والتطوير المشترك، استكشاف فرص النمو في الأسواق الواعدة، وتطوير منظومة رقمية متكاملة.

تهدف الاتفاقية أيضاً لتسريع عملية تطوير خدمات الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، والحلول الرقمية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس الخاصة المتنقلة (MPNs) المصممة لتلبية احتياجات الشركات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وفعالية عمليات الشبكة.

وعلق المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين قائلاً: "نعتز في stc البحرين بترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي من خلال هذه الاتفاقية التي تُعد خطوة جوهرية في التزامنا المتواصل بقيادة التحول الرقمي الشامل في المملكة. كما نسعى من خلالها إلى دمج أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم خدمات رقمية متكاملة ترتقي بتجربة العملاء وتواكب متطلبات المستقبل المتسارعة."

من جانبه، صرح السيد ستيفن يي النائب الأول لرئيس شركة هواوي قائلاً: "تجسد هذه الشراكة مع stc التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار من خلال تبني أحدث تقنيات الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي. ونتطلع، من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة، تساهم في تمكين مختلف القطاعات وإثراء تجارب المستخدمين على نطاق واسع."

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بالابتكارات الرائدة في تقنيات الجيل الخامس، والاستخدام الأمثل للطيف الترددي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما يركز على إثراء تجربة المستخدمين من خلال حلول رقمية مبتكرة مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وستتيح هذه الشراكة لمختلف القطاعات الاقتصادية فرصة استخدام شبكات خاصة آمنة وموثوقة، تدار بكفاءة عالية، إلى جانب توظيف إمكانات الحوسبة السحابية والطرفية. كما سيستفيد الأفراد من برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تهدف إلى تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز هذا التعاون تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الشبكات، وضمان تقديم خدمات بأعلى مستويات الجودة والسرعة.

تأتي هذه الشراكة انسجامًا مع رؤية الشركتين في تعزيز الابتكار وتقديم الجيل القادم من حلول الاتصال المتطورة. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية المتخصصة لشركة هواوي ورؤى stc لاحتياجات السوق، ستسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس المتقدمة.

نبذة عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة من خلال أكثر من 208,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته.

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