المنامة، البحرين : أعلنت stc البحرين، المُمكّن الرقمي، عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك مينا الصناعي الذي تم الإعلان عن تأسيسه مؤخراً، بهدف تزويده بمنظومة تقنية متقدمة ومتكاملة تمكّنه من إدارة أعماله بثقة وكفاءة.ويأتي هذا التعاون ليعزز من مكانة stc البحرين بصفتها شريكاً رقمياً موثوقاً، ويؤكد التزامها بمواصلة دورها الريادي في الدفع بعجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع المالي. شمل نطاق التعاون ، التصميم والتنفيذ والاختبار والتمكين والدعم المستمر، بما يضمن منصة آمنة وموثوقة وقابلة للتوسع، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات إقامة البيانات في مملكة البحرين.

وقد تولّت stc البحرين، بموجب هذه الشراكة، إرساء بنية تحتية تقنية متكاملة لبنك مينا الصناعي لتُمهّد له أسس النجاح لإنطلاقته الأولى، وتضمن البنية التحتية عمليات آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير، مما يسمح للبنك بالتركيز على تقديم خدمات مالية مبتكرة مع تلبية المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال. قام بنك مينا الصناعي ، وهو بنك بحريني جملة تقليدي مرخّص ومنظم من قبل البحريني مصرف البحرين المركزي، ببناء نواته الرقمية على السحابة الخاصة المخصصة لشركة stc البحرين ، بما يوفر بنية أساسية مرنة وقوية لتشغيل الأعمال المصرفية الحيوية.

وقد تم تصميم البيئة لتلبية متطلبات المهمة، والتعافي من الكوارث، وأمن متعدد ، ما يمنح البنك لتقديم أداء عالي ورقابة تشغيلية مستمرة تسهم في تسريع طرح المنتجات، و المباشرة للعمليات، والتوسع الآمن مع نمو الأعمال.

كما تتضمن البيئة تشفير البيانات أثناء التخزين وأثناء النقل، ومسارات تدقيق جاهزة للامتثال، دعماً ل لالتزام البتكبمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين (PDPL).

وعلق السيد هشام مصطفى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في stc البحرين:"نحرص في stc البحرين دائماً على تمكين شركائنا بالحلول الرقمية التي تعزّز كفاءتهم وتسرّع جاهزيتهم لدخول السوق بثقة. وتعكس شراكتنا مع بنك مينا الصناعي التزامنا بدعم المؤسسات الوطنية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية تقنية متطورة تواكب تطلعاتهم وتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الانطلاقة، لما لها من أثر إيجابي على القطاع المالي والاقتصاد الوطني."

قال شمزاني حسين، الرئيس التنفيذي لبنك مينا الصناعي:«توفر البنية التحتية للسحابة الخاصة لدى stc البحرين لبنك MIB العمود الفقري القوي والمستضاف داخل مملكة البحرين الذي انطلق بثقة. عمل هذه الشراكة على تعزيز مرونتنا السيبرانية وركزت على خدمة عملائنا بسرعة وثقة.و لقد أثبت إعداد السحابة الخاصة أنه عامل استقرار مهم في الأشهر الأخيرة.”وتأتي هذه المبادرة لتؤكّد التزام stc البحرين بتقديم حلول رقمية مبتكرة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لعملائها في مختلف القطاعات، وتمكّنهم من إطلاق أعمالهم ونموّها ضمن بيئة عمل عالية التنافسية. وقد حرصت الشركة على تزويد بنك مينا الصناعي بأحدث الأدوات والتقنيات الرقمية منذ تأسيسه، مؤكدةً دورها كشريك رقمي موثوق في دعم قطاع الأعمال، وتعزيز مرونته وجاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين ماضية في ترسيخ دورها الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو اقتصاد رقمي مزدهر، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث يتجاوز هذا التعاون حدود الدعم التقني ليُرسي منظومة أعمال تقوم على الابتكار والمرونة والنمو المستدام.

