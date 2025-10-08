الرياض: حصلت مجموعة stc على شهادة الآيزو "37301:2021" لأنظمة إدارة الالتزام، وذلك بعد استيفائها لكافة المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة الالتزام المؤسسي.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة stc نحو ترسيخ أعلى معايير النزاهة والمسؤولية والحوكمة في مجال الامتثال، ويؤكد حضورها كمجموعة رائدة تتبنى أعلى مستويات الشفافية. كما يُثبت هذا الاعتماد قدرة stc على مواكبة المتغيرات التنظيمية، وابتكار أنظمة عمل مرنة تعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين والجهات الرقابية.

ويُعتبر معيار الأيزو 37301 أداةً أساسية للمؤسسات التي تسعى لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير الأخلاقية في عملياتها، مما يُسهم في تقليل المخاطر، وترسيخ ثقافة النزاهة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية وسمعة المنظمة.

وتعليقاً على ذلك، قال أمير بن عبدالعزيز الجبرين، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والالتزام للمجموعة: "سعداء بحصولنا على شهادة الآيزو 37301:2021، والتي تعكس التزامنا بالقوانين واللوائح والمعايير الأخلاقية في عملياتنا. لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل جهود منسوبي المجموعة وتعاونهم وانضباطهم على مختلف المستويات، وسنواصل العمل على تطوير هذه المنظومة بما يعزز قدراتنا التنافسية، ويدعم مساهمتنا في تحقيق النمو المستدام".

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

