المنامة، البحرين: كجزء من خطتها الاستراتيجية لتعزيز أمن قطاع الأعمال في مملكة البحرين أمام التحديات الأمنية الإلكترونية، أعلنت stc البحرين، الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية، عن توسعة محفظتها الشاملة للأمن السيبراني بهدف دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتهم نحو التحول الرقمي الآمن.

وطرحت stc البحرين فئتين جديدتين من خدمات الأمن السيبراني، حيث صُممت خصيصاً لحماية قطاع الأعمال بالمملكة من التهديدات السيبرانية المتزايدة. حيث يؤكد هذا الإجراء الحاسم على إلتزام الشركة بتزويد الشركات بالخدمات والخبرات المتقدمة اللازمة لصد التهديدات السيبرانية الآخذة في الازدياد.

ومن أحدث هذه الحلول المبتكرة التي تم إطلاقها هي خدمة "الحماية من هجمات حجب الخدمة" (DDoS)، والتي تم طرحها بالتعاون مع شركة "Juniper Corero"، حيث تحمي هذه الخدمة العملاء من الهجمات التي تستهدف تعطيل عملياتهم، لضمان استمرارها من دون انقطاع. بالإضافة إلى ذلك، توفر stc البحرين خدمة "جدار الحماية" (Firewall) بالتعاون مع شركة "Fortinet" والتي تقدم حماية فعالة ومتطورة لشبكات الإنترنت فضلاً عن التحكم باستخدامها. كما تطرح الشركة خدمة "حماية الشبكات"، بالتعاون مع شركة "Cisco"، ومن خلالها يتم توفير حماية شاملة من التهديدات التي تنجم من خلال اتصالهم بالإنترنت.

كما طرحت stc البحرين أيضاً باقة من الخدمات التي تهدف إلى تعريف الشركات والمؤسسات بالتهديدات السيبرانية وكيفية الحد من مخاطرها.

وتم تدشين "مركز عمليات الأمن السيبراني" والذي يوفر دعماً متكاملاً للأمن السيبراني على مدار الساعة والمتمثل في المراقبة الأمنية وتحليل الحوادث والاستجابة لها على أيدي متخصصين في هذا المجال. كما توفر الشركة خدمات "الكشف والاستجابة المُدارة" وذلك بالاستعانة بتقنيات المراقبة المتطورة التي تطرحها شركة "Darktrace" للذكاء الاصطناعي، والتي ترسل تنبيهات فورية تسهم في صد الاختراقات السيبرانية بكفاءة. أيضاً توفر الشركة خدمات "أمان نقاط النهاية"، من خلال شراكتها مع شركة "CrowdStrike" والتي من خلالها توفر الحماية من التهديدات السيبرانية الجديدة. ومن خلال خدمة "حماية البريد الإلكتروني"، بالتعاون مع شركة "Fortimail"، فإن الشركة تهدف إلى حماية الشركات من هجمات التصيد الاحتيالي والبرمجيات الضارة أيضاً. كذلك ومن خلال شراكتها مع شركة "Yogosha" فإن stc البحرين تطرح نموذجاً متطوراً لاختبار الاختراقات وتحديد الثغرات الأمنية في البنية التحتية. وعلاوة على ما سبق، فإن الشركة تطرح خدمات الأمن السحابي "Secure Service Edge" بالتعاون مع شركة "Zscaler"، والتي توفر من خلالها خدمات شاملة للأمن السحابي للأفراد والتطبيقات والبيانات.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في شركة stc البحرين، قائلاً: "مع تصاعد الهجمات السيبرانية في المنطقة، فإن stc البحرين تحرص على تزويد الشركات والمؤسسات المحلية بأحدث حلول الأمن السيبراني، حيث قمنا بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال مثل "Cisco" و"Fortinet" بهدف توفير خدمات متكاملة من الحلول والخدمات السيبرانية لمواجهة تلك الهجمات والتصدي لها، وتشمل هذه الخدمات أحدث تقنيات المراقبة والحلول الأمنية، وبأسعار تنافسية، مما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي لمنظومة الأعمال بالمملكة."

وتجدر الإشارة إلى أن stc البحرين تعد الوجهة الأولى لحلول الأعمال والخدمات المدارة، وعليه تحرص الشركة على توفير خدمات سيبرانية شاملة ومبتكرة لعملائها في قطاع الأعمال، مما يمنحهم تجربة رقمية متكاملة وسلسة وذات كفائة عالية لتمكينهم من الاستمرار في رحلتهم الرقمية والارتقاء بأعمالهم بكل أمان.

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