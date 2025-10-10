الرياض – استعرضت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مساهماتها في مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وجاء ذلك خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025.

وأعلنت المملكة عن المبادرة العام الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومعهد "دي كيو"، والتحالف العالمي "نحن نحمي" (WeProtect)، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي وتطوير مهارات الأطفال والشباب والأهل والمعلمين، لضمان فضاء رقمي آمن للجميع.

وكممكن لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، حرصت مجموعة stc على المساهمة بشكل فاعل في المبادرة، حيث أطلقت العديد من البرامج في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تعزيز المرونة السيبرانية، ومشاركة الموارد التعليمية والفيديوهات التوعوية حول أنواع الاحتيال والتهديدات الرقمية الأكثر انتشاراً.

وتضمنت المبادرات المجتمعية تنظيم ورش عمل تعليمية، وإبرام شراكات استراتيجية مع مجموعات شبابية ومنظمات غير حكومية ومكتبات محلية، إلى جانب تنظيم زيارات مدرسية ساهمت في تدريب وإعداد أكثر من 700 طالب وطالبة بالمهارات اللازمة لحمايتهم عند استخدام الإنترنت.

في عام 2025، قامت stc group، بصفتها قائدًا ضمن مجتمع المعرفة التابع للمنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF)، بإجراء عدة دراسات حول الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن الاتصالات السيبراني وتقوية البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات. وقد قُدمت هذه الدراسات إلى لجنة المنتدى كجزء من مساهمات المجموعة المستمرة. ونتيجة لذلك، أصدرت stc خمس إصدارات بحثية تُجسّد ريادتها الفكرية في مجال الأمن السيبراني، وتؤكد التزامها بالابتكار للمساهمة في تعزيز المرونة الرقمية ودعم منظومة الابتكار في المملكة العربية السعودية.

وأجرت 11 محاكاة لهجمات التصيد الإلكتروني لتعزيز الجاهزية السيبرانية للمؤسسات وأفراد المجتمع. وأجرت stc العديد من الدراسات لاستكشاف الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيراني، والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتم تقديم الدراسات للجنة المنتدى الدولي للأمن السيبراني كجزء من مساهمات المجموعة المستمرة لتعزيز الحماية في الفضاء الرقمي.

بهذه المناسبة، صرّح مازن الأحمدي، نائب الرئيس للأمن السيبراني وإدارة البيانات في stc group، قائلاً:

"في stc group نؤمن أن التمكين الرقمي الحقيقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الثقافة الرقمية، ويجسّد التزامنا بطموحات المملكة في مجال الأمن السيبراني من خلال تصميم وتقديم حلول رقمية مرنة، نحرص فيها على دمج أحدث التدابير الأمنية ضمن كل خدمة رقمية، بما يوفّر بيئة آمنة عبر الإنترنت تمكّن الأطفال والأسر والمجتمعات من التعلم والتواصل والنمو بثقة."

وتنسجم هذه المبادرات الرقمية مع خطط المنتدى الطموحة، حيث صُممت لتمكين الأطفال من التعرف على التهديدات السيبرانية واتباع ممارسات أكثر أماناً عبر الإنترنت، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة الرقمية على مستوى العالم.

يشار إلى أن المملكة تقود جهود مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني على مستوى العالم، حيث قدمت مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان في شهر يوليو 2025 يهدف لاتخاذ خطوات عملية لحماية الأطفال وضمان بيئة آمنة في الفضاء الرقمي.

نبذة عن "مجموعة stc"

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

