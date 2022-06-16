في إشادة بالتزامها بالتحول الرقمي والابتكار وتنمية القوى العاملة

حصلت شركة إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، على ثلاث جوائز مرموقة في حفل جوائز يوم الشريك العاشر الذي أقامته شركة stc. وتستند هذه الجوائز إلى استراتيجية stc الخاصة بالاستدامة "تجرأ 2.0"، حيث تمنح الشركة جوائزها للمؤسسات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة stc، وتدعم أجندة التحول الرقمي في المنطقة.

وحصدت إريكسون جائزة "الشريك الاستراتيجي" إشادة بجهودها في مجال التحول الرقمي، وجائزتين من جوائز "شريك روافد" لالتزامها بالابتكار وتنمية القوى العاملة. وجاء فوز إريكسون بجائزة التحول الرقمي لقاء جهودها في تحويل نماذج تقديم الخدمات المدارة لشبكة stc، وذلك من خلال إدخال تقنيات الأتمتة والتعلم الآلي، الأمر الذي ساهم بتقديم خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء الرياض وجدة. كما أشادت جائزة التحول الرقمي بجهود إريكسون في تعزيز قدرات اللاتلامسية لمراكز عمليات الشبكة (NOC) لشركة stc، والتي أدت إلى تحسين عمليات الشبكة وحل المشكلات تلقائياً دون مشاركة مركز عمليات الشبكة.

هذا وكرّمت جائزة الابتكار ضمن فئة جوائز "شريك روافد" جهود شركة إريكسون في عقد شراكات بحث وتطوير مع مؤسسات تعليمية في المملكة العربية السعودية، ودعم نشر تقنيات الجيل الخامس للشركات في جميع أنحاء المملكة. كما حصلت إريكسون على جائزة تنمية القوى العاملة لقاء دورها في دعم أجندة السعودة، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، كبرامجها الأكاديمية لتطوير المهارات و تحقيق السعودة في مركز عمليات الشبكة بنسبة مئة بالمئة.

وفي تعليقه على حصول الشركة على هذه الجوائز، قال ماتياس جوهانسون، نائب الرئيس ورئيس السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن في غاية السعادة والفخر للحصول على هذا التكريم والإشادة الكبيرة بمساهماتنا في مساعدة stc لتعزيز ريادتها في بناء المستقبل الرقمي في المملكة، وتطبيق تقنيات وحلول مبتكرة تعزز عمليات الشركة وترتقي بتجارب عملائها في جميع أنحاء المملكة. ونحن نتطلع إلى لعب دور محوري في مساعدة المملكة على تحقيق مختلف أهداف التحول الرقمي في إطار رؤية 2030 من خلال التعاون المستمر مع stc."



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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com