الرياض: رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله، وذلك بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

وبهذه المناسبة قال سموه:" نرحب بالعالم في مملكتنا الغالية ونفخر باستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 الذي يبرز المكانة الرفيعة، التي يحظى بها الوطن. ويظهر فوز المملكة بهذه الاستضافة ثقة العالم بقدراتها الاستثنائية على التنظيم والإدارة، وأنها الوجهة الأكثر تأهيلاً لقيادة الأحداث الدولية الكبرى. كما تأتي الاستضافة في سياق الإنجازات، التي تحققها المملكة على مختلف الأصعدة منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحقيقها مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية."

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان بن محمد الوتيد، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نيل الرياض شرف استضافة معرض إكسبو 2030. حيث أكد الوتيد أن مجموعة stc تسخر كافة إمكاناتها وقدراتها التقنية من أجل التمكين الرقمي الشامل لهذا الحدث الهام بأعلى المعايير العالمية وبما يليق بمكانة المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي.

وتواصل مجموعة stc دورها كممكن رقمي في ابتكار المستقبل الرقمي والمساهمة الفاعلة في تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج الإجمالي المحلي.

وتسعى المملكة من خلال إكسبو 2030 إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر تشغيل موقع المعرض بالطاقة النظيفة وتجنب الهدر والتنقل الذكي، وهو ما ينسجم مع توجهات المملكة نحو صناعة مستقبل مزدهر ومستدام، يحقق النماء الاقتصادي والمجتمعي. كما يشكل المعرض مناسبة لالتقاء العالم ويؤكد دور المملكة كمحطة لالتقاء المعرفة والابتكار والإبداع والتقدم التقني والعملي.

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