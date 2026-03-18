المنامة، البحرين – في مبادرة تعكس التزامها بتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وترسيخ بيئة عمل إيجابية

أعلنت stc البحرين، الممكن الرقمي، منح جميع موظفيها إجازة ممتدة لمدة 10 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، في خطوة تعكس تقدير الشركة لجهود موظفيها ومساهماتهم المستمرة، وتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز بيئة عمل داعمة ترتكز على الاهتمام بالموظف باعتباره جوهر النجاح ومحركه الأساسي.

وتبدأ الإجازة اعتبارًا من يوم الخميس، سواء صادف المتمم لشهر رمضان المبارك أو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تستمر حتى يوم 28 مارس، بما يتيح للموظفين فرصة الاستمتاع بوقت أطول مع عائلاتهم وأحبائهم خلال هذه المناسبة المباركة.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، قائلاً:” يمثل عيد الفطر المبارك مناسبة تحمل في طياتها قيم الترابط والتآلف والإنسانية، وهي قيم نعتز بها في stc البحرين ونسعى إلى تجسيدها في ثقافتنا المؤسسية. وانطلاقًا من إيماننا بأن موظفينا هم أساس نجاحنا وتميزنا، تأتي هذه الإجازة الممتدة تعبيرًا عن تقديرنا لما يقدمونه من جهود مخلصة، وحرصنا على دعم رفاههم وتعزيز التوازن في حياتهم بما ينعكس إيجابًا على جاهزيتهم ودافعيتهم واستمرار عطائهم.”

وأضاف:” في stc البحرين، نؤمن بأن نجاح المؤسسات يبدأ من الاهتمام بموظفيها، وأن بناء بيئة عمل مرنة وإنسانية ومحفزة هو جزء أصيل من مسؤوليتنا المؤسسية. وبصفتنا الممكن الرقمي في المملكة، فإن دورنا لا يقتصر على تقديم الحلول والخدمات، بل يمتد إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة عمل إيجابية تعزز جودة الحياة وتدعم المجتمع الذي نعمل فيه.”

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه stc البحرين المستمر نحو تطوير تجربة الموظفين، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والتقدير والمرونة، بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق نمو مستدام وإحداث أثر إيجابي على مستوى الأفراد والمجتمع ومملكة البحرين بشكل عام.

نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، الممكن الرقمي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مملكة البحرين. ومنذ انطلاقتها في السوق البحريني عام 2010، أحدثت الشركة طفرة نوعية في قطاع الاتصالات، مكرسةً مكانتها كقائد للسوق عبر الاستثمار المستمر في تكنولوجيا الجيل القادم والحلول الرقمية المتطورة؛ بدءاً من الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، وصولاً إلى المدفوعات الرقمية وحلول الربط الدولية.

وتفخر stc البحرين بريادتها الإقليمية، كونها الأولى في اختبار أسس شبكة 5.5G، وإطلاق أول برنامج "Web3 Launchpad" مهيكل في العالم، بالإضافة إلى قيادة دفة الابتكار في تقنيات "البلوكشين"

(Blockchain) على مستوى الشرق الأوسط، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للنمو المستدام.

وفي عام 2018، أحدثت الشركة تحولاً جذرياً في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) عبر منظومة stc pay، التي تطورت لتصبح شركة تابعة مرخصة رسمياً من مصرف البحرين المركزي. وتعد stc pay محفظة رقمية شاملة تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات المالية ودفع المملكة نحو مستقبل يقلل الاعتماد على النقد.

وعلى مدار العقد الماضي، تصدرت stc البحرين تقارير جودة الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، مما يعكس التزامها المطلق بتوفير تغطية واسعة وخدمات عالية الجودة. وقد توجت مسيرة الابتكار هذه بالعديد من الجوائز المرموقة، مما جعل الشركة القوة الدافعة لتقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمالية للأفراد والمنازل والشركات.

أما على صعيد المسؤولية المجتمعية، فتبرز منصة "stc جسور" كذراع إنساني يجسد قيم التواصل والتمكين، من خلال أربعة محركـات رئيسية هي: (المجتمع، الأسرة، البيئة، والتكنولوجيا). وتهدف المبادرة إلى خلق توازن بين التطور التقني والتنمية المجتمعية، لتمكين الأفراد من تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بحرية.

اليوم، لا تقف stc البحرين عند كونها الشبكة المفضلة للاتصالات فحسب، بل هي الممكن الرقمي الأكثر استشرافاً للمستقبل في المملكة.

