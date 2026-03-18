المحرق، مملكة البحرين : أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن الإضافة إلى شبكتها التجارية المؤقتة عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية لتضم القاهرة والدار البيضاء وتشيناي، مع إضافة المزيد من الوجهات خلال الأيام المقبلة.

هذه الوجهات الإضافية تأتي استكمالاً لقائمة الرحلات التجارية المؤقتة للناقلة عبر الدمام، والتي تشمل الرحلات إلى كل من لندن هيثرو، ومومباي، وبانكوك، وفرانكفورت، ونيروبي؛ وستكون متاحة للسفر الى تاريخ 28 مارس الجاري.

وفي ظل الإغلاق المؤقت للمجال الجوي في البحرين، تعزز هذه الخطوة من جهود طيران الخليج المستمرة للحفاظ على استمرارية الربط الجوي للمملكة.

لتسهيل اجراءات السفر، ستتكفل طيران الخليج بتوفير خدمة النقل بين مملكة البحرين ومطار الملك فهد الدولي في الدمام للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات.

هذا، وستقدّم طيران الخليج المساعدة في إصدار تأشيرات العبور عبر المملكة العربية السعودية حصريًا للمسافرين من وإلى مملكة البحرين الذين يستخدمون خدمات النقل البري التي تنظمها طيران الخليج. ويتوجب على المسافرين الذين تكون المملكة العربية السعودية وجهتهم النهائية حيازة تأشيرة دخول سارية يتم ترتيبها بشكل مستقل.

بإمكان كافة المسافرين حجز رحلاتهم عبر القنوات المعتادة للحجز لدى طيران الخليج من خلال الموقع الإلكتروني gulfair.com أو تطبيق الجوال.

كما تحثّ طيران الخليج المسافرين على عدم التوجه إلى مطار المغادرة إلا في حال وجود حجز مؤكد للسفر.

ولا يزال التعليق المؤقت لرحلات طيران الخليج من وإلى مطار البحرين الدولي قائماً في ظل إغلاق المجال الجوي للمملكة، على أن تستأنف الناقلة عملياتها المجدولة فور صدور إعلان من شئون الطيران المدني بمملكة البحرين بشأن إعادة فتح المجال الجوي.

عن طيران الخليج

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

التواصل الإعلامي: إدارة الاتصال المؤسسي – طيران الخليج

