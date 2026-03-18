أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمل خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1447 هجرية، بما يشمل مراكز إسعاد المتعاملين، وخدمة ساحة إيواء الشاحنات والحافلات، وخدمة ساحات الحجز، وخدمات حافلات النقل العام، إضافة إلى خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026.

مراكز إسعاد المتعاملين

أوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة العيد، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026. ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية والموقع الإلكتروني: https://admobility.gov.ae أو عبر التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 ومركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353.

خدمة "ساحة إيواء الشاحنات والحافلات"

أفاد المركز بأن خدمة ساحة إيواء الشاحنات والحافلات في منطقة مصفح (M18) ستستمر في العمل على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن تكون الخدمة مجانية خلال العطلة.

خدمة "ساحات الحجز"

كما أشار المركز إلى أن ساحات الحجز التابعة له في منطقة مصفح ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة طوال أيام العطلة.

خدمات النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن. كما سيتم تشغيل رحلات إضافية طيلة أيام العطلة لنقل زوار مهرجان الشيخ زايد.

للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://admobility.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.

خدمات ترخيص السائقين والمركبات

كما ستظل خدمات ترخيص السائقين والمركبات متاحة عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة. ويمكن للمتعاملين الاطلاع على مواعيد عمل مراكز فحص المركبات الخفيفة، ومراكز فحص المركبات الثقيلة، ومكاتب (طارش) للخدمة المميزة، ومكاتب شركات التأمين، إضافة إلى مصنع لوحات الأرقام خلال عطلة العيد عبر الموقع الإلكتروني: https://admobility.gov.ae.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

