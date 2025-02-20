تعيين "ST Engineering" كشريك استراتيجي دولي لبرنامج سرب الذي تقوده دولة الإمارات

أبوظبي: بصفتها المتعاقد الرئيسي لبرنامج سرب المرموق التابع لوكالة الإمارات للفضاء، أبرمت مجموعة ايدج شراكة مع "ST Engineering"، المجموعة العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا والدفاع والهندسة، بهدف تسريع تطوير القدرات السيادية لدولة الإمارات ضمن مجال الأقمار الصناعية ذات الفتحة التركيبية.

ووقّع وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني لدى مجموعة ايدج، ولو جين فانغ، رئيس قسم الأنظمة الرقمية لدى "ST Engineering"، على خطاب نوايا بين الجهتين، بحضور سعادة المهندس سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسعادة المهندس محمد ناصر الأحبابي، المستشار الأول لدى مجموعة ايدج، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ورافيندر سينغ، رئيس مجلس إدارة شركة "ST Engineering".

وأضفى الخطاب طابعاً رسمياً على تعاون الجهتين بهدف الارتقاء ببرنامج "سرب"، المبادرة الوطنية التي تقودها وكالة الإمارات للفضاء والرامية إلى تحسين قدرات الدولة ضمن مجال رصد الأرض بالرادار. ويمثل ذلك الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والريادة التكنولوجية ضمن ذلك القطاع.

وصرّح سعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "يمثل تعاوننا مع "فضاء" والائتلاف الصناعي المحلي خطوة محورية نحو توسيع قطاع الفضاء الخاص في دولة الإمارات. يشكّل تمكين القطاع الخاص عاملاً أساسياً ضمن جهودنا لتنفيذ برنامج "سرب" وتنمية قطاع فضاء تجاري ديناميكي وتنافسي. ويعدّ تعزيز القطاع الخاص عن طريق توسيع نطاق التعاون والشراكات المحلية والإقليمية والدولية استثماراً في مستقبل واستدامة قطاع الفضاء الوطني."

من جهته، قال وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني لدى مجموعة ايدج: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة جديدة ضمن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء. وبصفتها المتعاقد الرئيسي لبرنامج سرب التابع لوكالة الإمارات للفضاء، تلتزم ايدج بتطوير القدرات السيادية في قطاع الفضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعتمدها الدولة. تمكننا الشراكة مع "ST Engineering" كشريك استراتيجي دولي من تسريع تطوير البرنامج ورعاية قطاع فضاء مكتفٍ ذاتياً يدفع عجلة الابتكار الوطني."

وأوضح لو جين فانغ، رئيس قسم الأنظمة الرقمية لدى "ST Engineering": "تبرز هذه الشراكة قدراتنا ضمن مجال أنظمة الأقمار الصناعية ومكانتنا كشريك دولي موثوق. وبعد نجاح تيليوس-1 وتيليوس-2، سنضيف خبرات راسخة في تكامل الأقمار الصناعية للرادارات البصرية وذات الفتحة التركيبية، ونمتلك مكانة جيدة تتيح لنا الارتقاء ببرنامج سرب، ما يمكّن التقاط صور عالية الدقة لرصد الأرض في كل الظروف. نتطلّع لهذه الشراكة وللتعاون مع مجموعة ايدج بهدف دفع عجلة نجاح البرنامج."

وبموجب الشراكة ستعمل "ST Engineering" عن قرب مع مجموعة ايدج لتقديم قمر صناعي أحادي الاستقطاب لرادار ذي فتحة تركيبية والقسم الأرضي المرتبط به، إلى جانب نقل الخبرات التقنية لحمولة الرادار ذي الفتحة التركيبية. تجسّد الشراكة التزام "ST Engineering" ومجموعة ايدج بالارتقاء بريادة دولة الإمارات للتصوير عالي الدقة باستخدام الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء المستقلة وتطوير القدرات السيادية ضمن مجال الأقمار الصناعية.

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 زيارة ايدج ومحفظتها من الشركات في الجناح الداخلي C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى يوم 21 فبراير 2025.

نبذة عن وكالة الإمارات للفضاء:

تعدّ وكالة الإمارات للفضاء جهة اتحادية أنشئت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لعام 2014، وتتولى مسؤولية جميع المشاريع والأنشطة والبرامج المتعلقة بالفضاء الخارجي. تهدف الوكالة إلى تنظيم قطاع الفضاء في الدولة ودعمه، وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الفضاء الإقليمية والعالمية.

تتولى الوكالة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط الخاصة بقطاع الفضاء، وتقديم التوجيه للبرامج الفضائية الوطنية، وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطابها، ودعم مشاريع البحث والتطوير، ومنح التراخيص للأنشطة الفضائية.

كما تقود الوكالة العديد من المشاريع والمبادرات مثل برنامج المناطق الاقتصادية الفضائية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز اقتصاد الفضاء الوطني، ومجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، الأولى من نوعها لدراسة سبع كويكبات في الحزام الرئيسي.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

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