أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن نتائج برنامج شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة (SSI) للربع الثالث من عام 2024، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام.

تأتي هذه النتائج الإيجابية بعد تصدر شنايدر إلكتريك قائمة "أكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2024"، وفقا لمجلة التايم ومنصة ستاتيستا العالمية المتخصصة في بيانات السوق والإحصاء، حيث يرصد برنامج شنايدر إلكتريك لتأثير الاستدامة (SSI) مدى التقدم الذي تحققه الشركة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بحلول عام 2025. ويلعب كل من المتابعة الدورية لأداء الشركة في مجال الإستدامة وكذلك الإفصاح عن النتائج المالية بمعدل ربع سنوي، دوراً هاما في طريق تحقيق شنايدر إلكتريك لأهدافها الإحدى عشر على المستوى العالمي والمحلي، مما يحافظ على إستمرار ريادة الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.

وبنهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغ معدل تأثير الاستدامة لشركة شنايدر إلكتريك (SSI) 7.29 من 10، مما يعكس إستمرار تقدم الشركة نحو المسار الصحيح لتحقيق هدفها السنوي المتوقع لعام 2024 وهو 7.40 من 10. وقد حققت شنايدر إلكتريك إنجازيين بارزين خلال هذا الربع:

مبادرات المساواة: تمكنت شنايدر إلكتريك من تحقيق هدفها لتمكين 50 مليون شخص من الوصول للطاقة النظيفة قبل أكثر من عام كامل على الموعد المحدد والذي يأتي بحلول نهاية 2025، من خلال قيام الشركة بتوفير حلول الطاقة الشمسية في منشآت عامة في إفريقيا والهند. وعلى سبيل المثال، تم إضافة حلول الطاقة الشمسية الهجينة إلى عدد كبير من العيادات الطبية في كل من كينيا ونيجيريا والهند، مما أسهم في رفع أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة لنحو مليوني شخص، كما تم تزويد أكثر من 700 مدرسة في الهند بالطاقة النظيفة لخدمة نحو 120,000 طالب. وتهدف شركة شنايدر إلكتريك إلى زيادة هذا العدد ليصل إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030، وهو العدد الذي سيكون تم توفير الطاقة النظيفة له منذ انطلاق البرنامج في عام 2009.

مبادرات تمكين الأجيال وتوفير فرص التعلم والتطور: تجاوزت شنايدر إلكتريك أيضاً هدفها في مبادرات تمكين الأجيال وتوفير فرص التعلم والتطور، حيث دربت أكثر 763,000 شخص حتى الآن في مجال إدارة الطاقة. فعلى سبيل المثال، تعاونت كلا من شركة شنايدر إلكتريك ومؤسستها مع "إيناكتس" لتمكين طلاب الجامعات من عشر دول لتطوير حلول مبتكرة للمشاريع الناشئة والتي تعالج قضايا اجتماعية مرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقد حققت الشركة تقدمًا كبيرًا وملحوظاً في مشروع "صفر انبعاثات كربونية"، حيث تمكنت من تقليل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأهم مورديها بنسبة تصل إلى 36% من الإنبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تنظيم العديد من ورش العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين، بالإضافة إلى عقد أكثر من 20 ندوة متخصصة لدعم جهود الموردين في إزالة وخفض الإنبعاثات الكربونية.

ومن جانبه، صرح زافييه دينولي، نائب الرئيس الأول لقطاع تطوير الاستدامة في شنايدر إلكتريك قائلا: "إن إنجازاتنا خلال هذا الربع تعكس دورنا الكبير والملحوظ في المشروعات المحلية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. وبالرغم من تلك النتائج المبهرة التي حققناها، فإننا مستمرون في تعزيز جهودنا العالمية في خفض الإنبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان وعلى كوكب الأرض."

للحصول على مزيد من التفاصيل حول نتائج الأعمال وأهم المبادرات، يمكنك الاطلاع على تقرير برنامج تأثير الاستدامة لشركة شنايدر في الربع الثالث من عام 2024 , اضغط هنا: Q3 2024 report

كما حصدت شنايدر إلكتريك العديد من الجوائز والتكريمات الهامة خلال الربع:

تصدرت شنايدر إلكتريك خلال الربع الثالث تصنيف وكالة " ستاندرد أند بورز " في مجال الاستدامة للشركات العالمية للعام الثالث على التوالي.

ستاندرد أند بورز في مجال الاستدامة للشركات العالمية للعام الثالث على التوالي. نالت شنايدر إلكتريك جائزة "صانعة التغيير RE100 " من Climate Group خلال أسبوع المناخ في نيويورك Climate Week NYC ، تقديرًا لمشروعها في مجال تحويل الاعتمادات الضريبية الخاصة بالطاقة المتجددة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

" من خلال أسبوع المناخ في نيويورك ، تقديرًا لمشروعها في مجال تحويل الاعتمادات الضريبية الخاصة بالطاقة المتجددة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. تم تصنيف شنايدر إلكتريك كـشركة رائدة في "التقييم الأخضر" لشركة Verdantix في مجال استشارات خفض انبعاثات الكربون من المباني.

في مجال استشارات خفض انبعاثات الكربون من المباني. حصلت شنايدر إلكتريك على أعلى تقييم اجتماعي في قطاعها من "المؤشر العالمي"، مما يعكس التزامها بأعلى المعايير الأخلاقية وتوفير بيئة عمل عادلة وداعمة لحقوق الإنسان.

نالت الشركة الجائزة الذهبية من مجموعة "براندون هول" عن برنامجها الخاص بتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي " Digital Upskilling for AI " .

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

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