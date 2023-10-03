الرياض، المملكة العربية السعودية : أبرمت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي في المملكة العربية السعودية (KAFD DMC) شراكة جديدة مع شركة SSH الرائدة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية في خطوة جديدة لتعزيز رؤية كافد كوجهة رئيسية للأعمال وتحسين نمط الحياة في الرياض، حيث تُقدم SSH خدماتها الاستشارية في مجال الهندسة المعمارية والتصاميم الهندسية والشاملة في التخصصات المتعددة. ومن المقرر أن تعمل شركة SSH من خلال هذه الشراكة على العديد من المشاريع في مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، مع تقديم الاستشارات والتصاميم الهندسية لمجموعة من الفنادق، والمواقع السكنية، ووحدات البيع بالتجزئة، ومنافذ الطعام والمشروبات، ومواقف السيارات والمرافق الترفيهية، بما في ذلك دور السينما المتعددة.

وتعليقًا على هذه الشراكة قال الرئيس التنفيذي لشركة SSH مات سكوايرز: "يسعدنا أن نصبح الشريك الاستراتيجي لمركز الأعمال ونمط الحياة الرئيسي في قلب الرياض "كافد"، حيث يتيح لنا التعاون مع مشاريع رائدة مثل كافد فرصة فريدة لتقديم خبراتنا وشغفنا بالتصميم والهندسة المعمارية، وهو ما يُسهم في إحداث أثر إيجابي على مركز الأعمال النابض بالحياة، نحن واثقون من أن مركز الملك عبد الله المالي سيكون أحد أبرز وجهات الأعمال ونمط الحياة في العالم، ونتطلع من خلال العمل المشترك إلى دعم تحقيق رؤيتهم التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية بما في ذلك الإنشاءات العقارية، والسياحية، وتجارب الضيافة والترفيه".

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تُواصل تقديم فرص هائلة للصناعة داخل المملكة، حيث تعمل على تعزيز فرقها وعملياتها، والتأكيد على أهمية هذا السوق باعتباره عملاً أساسيًا مستدامًا، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمار والالتزام بدعم العملاء في تقديم برامج عملهم الملهمة، ولعب دور فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال: " تمركزت رؤيتنا منذ البداية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي حول تطوير وتشغيل المركز كمنطقة أعمال ونمط حياة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يُمكن المستأجرين والمقيمين والموظفين والزوار من الحصول على تجربة متكاملة سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه، ونتوقع أن يصل عدد القوى العاملة والسكّان في المركز إلى نحو 100،000 بحلول نهاية عام 2024، لذلك نحن متحمسون للعمل مع SSH لتقديم بنية تحتية مُبتكرة، تدعم أهدافنا في تعزيز وتوسيع عروضنا متعددة الاستخدامات، وزيادة أماكن وقوف السيارات، وتوفير المزيد من تجارب الضيافة، وتجارة التجزئة والمرافق الترفيهية لكافة عملائنا".

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في قلب العاصمة الرياض ويمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، ويضم "كافد" 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المُختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، والمصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة الأفراد في المجتمعات الحضرية على مختلف المستويات المعيشية والمهنية والترفيهية. ويمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED).

يتبنى "كافد" مفهوم "مدينة 10 دقائق"، وذلك من خلال خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيراً على الأقدام في 10 دقائق من البيت والعمل، وذلك بفضل حلول الملاحة الآمنة والذكية والمستدامة الموجودة بالمركز بما في ذلك دراجات السكوتر الهوائية وخدمات سيارات النقل الخاصة، حيث يعمل نظام الملاحة بالمركز على الاستفادة من دمج المعلومات الخاصة بالبنى التحتية والمركبات والمستخدمين لتسهيل حركة التنقل.

كما تشمل البنى التحتية اللوجستية منظومة تنقّل تضم أكثر من 40 جسرًا متصلًا في كافد يربط المباني بعضها ببعض، وهوما يوفر للزوار والمقيمين تجربة تنقل سهلة ومريحة، والتي سيتم إثراءها بشكل أكبر مع إطلاق خدمة القطار الكهربائي المعلق بطول 3.5 كلم في السنوات القادمة، والذي سيربط كافة مناطق المركز بأكملها معًا.

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حول مركز الملك عبدالله المالي "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة يتميز بطابع فريد مع بنية تحتية حديثة ورقمية، تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

يضم "كافد" 95 بُرجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض، ويُعد المركز وجهة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة تُقدم خيارات متعددة عبر مساحتها البالغة 1.6 مليون م² وهو أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على شهادة LEED البلاتينية التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية.

لمزيد من المعلومات حول "كافد" يرجى زيارة: www.kafd.sa

للاستفسارات الإعلامية: يرجى التواصل على:

البريد الإلكتروني: media@kafd.sa

الهاتف: +966 11 814 0051

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حول SSH

هي شركة استشارية رائدة في مجال التصميم وتقديم خدمات شاملة بدءًا من الهندسة المعمارية ووصولاً إلى الإشراف الهندسي والبناء، تأسست SSH في عام 1961، ويعمل فيها أكثر من 800 خبير محلي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، معظمهم ذوي خبرة سابقة في شركات استشارية مشهورة عالميًا.

تشمل أعمال SSH متعددة الأوجه إعداد المخططات الرئيسية، والهندسة المعمارية، والبنية التحتية، والإشراف على البناء، والتصميم والتخطيط الحضري، وهندسة المناظر الطبيعية، والهندسة الإنشائية والمدنية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية / البناء، والتصميم الداخلي، وإدارة المشاريع.

وتُعد SSH شريكًا موثوقًا به في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من 62 عامًا. حيث تشمل محفظتها الواسعة العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء المنطقة، مع سمعتها المعروفة في نزاهة تصاميمها وأعمالها، لدى SSH مكاتب في أبو ظبي ودبي والبحرين والكويت ولندن وعمان والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والجزائر وشمال أفريقيا.

تم تصنيف SSH ضمن أفضل 10 شركات معمارية وإدارة البنية التحتية والإنشاءات في الشرق الأوسط في استطلاع World Architecture 100 لعام 2023. كما احتلت SSH أيضًا المركز 100 بين أفضل 225 شركة تصميم دولية مرموقة لعام 2023 في مجلة سجل الأخبار الهندسية الأمريكية (ENR).