أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، اليوم عن شراكة استراتيجية مع SpendConsole، الشركة العالمية الرائدة في مجال أتمتة التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لإطلاق أول منصة فوترة إلكترونية سيادية وجاهزة للاستخدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُمكّن هذا الحل المشترك مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات من تلبية متطلبات لوائح الفوترة الإلكترونية الجديدة لوزارة المالية، والتي تدخل حيز التنفيذ الطوعي في 1 يوليو 2026، قبل أن تصبح إلزامية على عدة مراحل ابتداءً من عام 2027.

ويُرسّخ نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بنيةً وطنيةً للحوكمة المالية الفورية، والامتثال الضريبي الرقمي الموحد، وتبادل البيانات الآمن بين القطاعين العام والخاص. ويتيح هذا التحول للمؤسسات فرصةً فريدةً لتحديث عمليات حسابات الدفع، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يتجاوز متطلبات الامتثال الأساسية.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة، تستجيب بشكل مباشر لتحول البلاد نحو الفوترة الرقمية الموحدة، بما في ذلك تطبيق التنسيقات المنظمة للغة التوصيف القابلة للتوسعة (XML) لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية وتعزيز الامتثال الضريبي في معاملات الشركات ومعاملات الأعمال للحكومة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر سيبكس وSpendConsole حلاً متكاملاً يمكّن المؤسسات من تلبية المتطلبات التنظيمية وتحقيق فوائد مالية ملموسة لفرق الشؤون المالية في دولة الإمارات. وتجمع المنصة بين إمكانيات SpendConsole في أتمتة العمليات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والفوترة الإلكترونية، وبين ضمانات الأمن السيبراني الرائدة، وتقارير الامتثال، والاستضافة الآمنة للبيانات، والمراقبة المستمرة لمركز عمليات الأمن السيبراني من سيبكس القابضة، ما يضمن عمليات جاهزة للتدقيق وتبادلات رقمية موثوقة.

وإلى جانب الامتثال للوائح التنظيمية، يهدف هذا التعاون إلى دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي من خلال تسريع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية الضريبية الوطنية، والحد من مخاطر الاحتيال وتسرب ضريبة القيمة المضافة. كما يتضمن الحل إمكانيات مدمجة للدفع وإدارة الخزينة، ما يمنح المديرين الماليين رؤية فورية للتدفقات النقدية والقدرة على تحسين رأس المال العامل كجزء من رحلة التحول المالي الشاملة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "تُعدّ الأنظمة المالية الآمنة والمتوافقة والذكية أساسية لبناء الثقة في الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وأهدافها الوطنية طويلة الأجل. ونحن نقدم من خلال تعاوننا مع SpendConsole، حلاً متطوراً يجمع بين الأمن السيبراني المتقدم وأتمتة العمليات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعزز هذه الشراكة مكانة شركة سيبكس كجهة مُمكّنة موثوقة لتنفيذ برنامج وزارة المالية للفوترة الإلكترونية، وتوسيع دورنا ليشمل التحول المالي المؤسسي، إلى جانب الأمن السيبراني".

وبصفتها شريكاً معتمداً لشركة مايكروسوفت في تقديم حلول أمنية متكاملة وجاهزة للمستقبل، سيتم استضافة منصة الفوترة الإلكترونية الجديدة على مستأجر (Tenant) منصة مايكروسوفت أزور "Azure" الخاص بشركة سيبكس، ما يضمن القابلية للتوسع، والأمن القوي، والسيادة على البيانات.

بدوره، قال عابد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpendConsole: "يمثل تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات حافزاً أساسياً لإحداث نقلة نوعية في كيفية إدارة المؤسسات لمدفوعاتها وعملياتها المالية. ويجمع تعاوننا مع سيبكس بين أعلى معايير الأمان السيادي والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يُمكّن المؤسسات من تحقيق الامتثال إلى جانب استفادتها من تحسينات ملموسة في الدقة والإنتاجية وأداء التدفقات النقدية".

وتقدم شركات سيبكس ومايكروسوفت وSpendConsole معاً قيمة مشتركة قوية تجمع بين مزايا التكنولوجيا المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات السحابة في حل واحد موثوق للفوترة الإلكترونية، ما يوفر للمؤسسات الإماراتية حلاً جاهزاً للامتثال يُقدم كخدمة آمنة ومحلية.

