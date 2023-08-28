من خلال معالجة المواد القابلة للتدوير في آلات Sparklomats القائمة على الذكاء الاصطناعي يحصل سكان منطقة الشرق الأوسط على نقاط يمكن استبدالها لاحقًا بمكافآت مختلفة. لقد احتلّ تطبيق المكافآت Sparklo المرتبة السادسة في فئة أسلوب الحياة. تجمع شركة Sparklo زجاجة واحدة كل ثلاث ثوانٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سعيًا لبناء عالم خالٍ من نفايات البلاستيك والألمنيوم قامت شركة Sparklo العالمية للتكنولوجيا النظيفة بتركيب 100 آلة بيع عكسي إسمها Sparklomats في الأماكن العامة الشعبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد ألهمت حلول شركةSparklo المبتكرة بوضع زجاجة واحدة كل ثلاث ثوانٍ و30 ألف زجاجة بلاستيكية وعلبة ألومنيوم يوميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع أكثر من 35 مليون مادة قابلة لإعادة التدوير تم جمعها على مستوى العالم فإن الشركة مستعدة لتغيير الموقف المشترك تجاه تلوث النفايات من خلال جعل الممارسات المستدامة ممتعة وسهلة للجميع. احتل تطبيق المكافآت Sparklo المرتبة السادسة ضمن قائمة أفضل عشرة تطبيقات لأسلوب الحياة الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقع في قلب عمل الشركة إنتاج وتشغيل آلات البيع العكسي المبتكرة Sparklomats – (RVMs) التي تم تركيبها في أجزاء أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة وأيضًا في المملكة العربية السعودية وقطر. تسمح RVMs للأشخاص بإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وعلب الألمنيوم بسهولة. يحصل المستخدمون على مكافآت في تطبيق الجوال فورًا بعد وضع الزجاجات وعلب الألمنيوم في نافذة الاستلام من الممكن استبدالها بقسائم خصم على الطعام وخدمات التوصيل والعروض الخاصة الأخرى.

للحصول على المكافأة ما على المستخدمين سوى تنزيل تطبيقSparklo وإكمال عملية تسجيل قصيرة وبعد ذلك تبدأ في تلقي المكافآت من شركاء Sparklo كل مرة تضع زجاجة في Sparklomat. في هذه الطريقة لا تصبح إعادة التدوير عادة واعية ومستدامة فحسب بل تصبح أيضًا ممارسة ممتعة.

لقد حصل التزام شركة Sparklo بالاستدامة والابتكار على الدعم من قادة الصناعة الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط. بعد إطلاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية قامت شركة Sparklo بتركيب آلات Sparklomats في سلاسل البيع بالتجزئة ومراكز التسوق ومحطات الوقود والفنادق.

بدأت الشركة عملها في منطقة الشرق الأوسط في عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حلولها البرمجية والأجهزة التي ستغير قواعد اللعبة لإدارة النفايات على نطاق عالمي. ومع خططها لمواجهة التحديات الملحة في نفايات البلاستيك والألومنيوم بشكل مباشر تعمل الشركة على إنشاء بنية تحتية عالمية رائدة وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في الشرق الأوسط.

قامت الشركة أيضًا بتطوير نظام برمجي قائم على الذكاء الاصطناعي لآلات البيع العكسي الذي يستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحسين عملية إعادة التدوير. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يمكن للآلات تحديد المواد القابلة لإعادة التدوير وفرزها بدقة مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التلوث.

"هذا الشرف الكبير لي أن أقدم Sparklo في منطقة الشرق الأوسط عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وخلال عام الاستدامة كما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة.

الهدف العالمي لشركة Sparklo هو جمع كل الزجاجات البلاستيكية وكل المواد القابلة لإعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نهدف إلى إحداث ثورة في إعادة التدوير ودمجها في نسيج أسلوب حياة المجتمع من خلال دمج عناصر التعليم والترفيه. لذلك مهمتنا هي توفير وصول سهل إلى Sparklomats للجميع ونحن نظهر أن إعادة التدوير يمكن أن تكون تجربة جذابة ومفيدة" – تعليق الصاحب والمدير التنفيذي لشركة Sparklo مكسيم كابليفيتش.

على الصعيد العالمي وبمساعدة Sparklomats جمعت الشركة 35.463.162 مادة قابلة لإعادة التدوير: 26.839.932 زجاجة بلاستيكية و8.623.230 علبة ألومنيوم في جميع أنحاء العالم مما أحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على البيئة.

وفقاً للبيانات الحديثة يتم استهلاك 4 مليارات زجاجة بلاستيكية سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة و%40 من البلاستيك في البلاد يستخدم لمرة واحدة. تهدف الشركة إلى تركيب الآلاف من آلات إعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات القادمة لإعادة تدوير ملايين الزجاجات والعلب من النفايات العامة سنويًا وجعل عملية إعادة التدوير في متناول المجتمعات.

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عن شركة Sparklo

Sparklo هي شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا النظيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتلتزم بإحداث ثورة في صناعة إعادة التدوير وتشجيع الممارسات المستدامة في جميع أنحاء العالم. تقوم الشركة بتحفيز المستخدمين على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وعلب الألمنيوم من خلال تقديم مكافآت جذابة من خلال آلات البيع العكسي المبتكرة (RVMs) المعروفة باسم Sparklomats. تستخدم حلول البرامج والأجهزة المتطورة لشركة Sparklo الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين عمليات إعادة التدوير مما يجعل المساهمة في أسلوب حياة مستدام أمرًا ممتعًا وسهلاً على أفراد المجتمع.