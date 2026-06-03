أبرمت الخطوط السعودية اتفاقية المحاصصة (SPA) مع شركة طيران ميانمار الدولية، وذلك بهدف توسيع خيارات السفر المتاحة لضيوفها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اتحاد ميانمار.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن ضيوف "السعودية" من الحجز ضمن مسار واحد للسفر بين كلٍ من جدة أو المدينة المنورة ومدينة يانغون، عبر عدد من مراكز الربط الإقليمية، بما في ذلك بانكوك وسنغافورة وكوالالمبور ودبي.

كما تتيح الاتفاقية تنسيق مسارات السفر عبر شبكتي الناقلين، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحجز وتوفير خيارات للسفر. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضور "السعودية" في قارة آسيا، وتوسيع نطاق الربط الجوي مع منطقة جنوب شرق آسيا، بما يدعم تنامي الطلب على السفر بين الجانبين.

وتُسيّر "السعودية" رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة عبر أربع قارات، وتواصل تطوير شبكتها الدولية من خلال إطلاق وجهات جديدة وعقد شراكات استراتيجية، بما يعزز دورها في ربط العالم بالمملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com